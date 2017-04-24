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Астрономическая неделя в Тюмени: чем удивит апрельское небо

18:05 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Несколько планет Солнечной системы, яркие кометы и астероиды будут доступны для астрономических наблюдений в Тюмени с 24 по 30 апреля.

По данным Аstronet, в созвездии Геркулеса в ясную ночь в любительский телескоп можно увидеть комету C/2015 V2 (Johnson). Недалеко от нее можно рассмотреть еще одну – P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P). Сразу три хвостатых объекта проходят по созвездию Водолея: C/2015 ER61 (PanSTARRS ), C/2017 E1 ( Borisov ) и комета Энке. Последняя видна только в южных широтах.

Из планет Солнечной системы можно наблюдать Венеру, ее видно даже днем невооруженным глазом. Восходит Венера около 4 часов, заходит за горизонт после 16 часов. Лучше всего ее наблюдать ранним утром, тогда серп планеты хорошо виден даже в бинокль.

Утром также можно наблюдать Сатурн. Он восходит после полуночи, а после 4 часов достигает кульминации. Искать окольцованную планету нужно у южного горизонта в созвездии Стрельца. В бинокль при хорошей видимости можно различить выступы кольца за диск планеты, а в телескоп рассмотреть кольца уже детальнее.

Еще одна планета, которую можно увидеть утром? – Нептун. Она  перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Водолея. Искать ее нужно над восточным горизонтом с помощью телескопа с увеличением от 100 крат: только тогда можно четко различить диск планеты, а не просто сияющую точку.

Вечером стоит обратить внимание на западный горизонт. Здесь после наступления темноты можно увидеть яркую красную точку – это Марс. Планета проходит между Гиадами и Плеядами в созвездии Тельца и скрывается за горизонтом около 23 часов. Расстояние от нее до Земли сейчас настолько велико, что в любительский телескоп Марс выглядит как красный шарик без деталей на поверхности планеты.

Самую крупную планету солнечной системы – Юпитер – можно наблюдать всю ночь. Восходит он около 18 часов и скрывается за горизонтом только после 5 часов. Все это время в бинокль или телескоп можно наблюдать полосы на диске газового гиганта и четыре его крупных спутника. При большем увеличении можно заметить прохождение тени спутников по планете.

Меркурий и Уран на неделе не видны, так как восходят практически вместе с Солнцем. Обе планеты станут доступными для наблюдений только в мае.

Точное положение небесных объектов, а также графики восхода и захода планет, Луны и Солнца на конкретную дату можно посмотреть здесь.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия

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