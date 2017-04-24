В Нижневартовске поймали экстремиста

sputnik.by

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) возбудил в отношении жителя Нижневартовска 1987 года рождения городской следственный отдел следственного управления СК РФ по Югре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление выявлено сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по автономному округу во время оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 7 экстремистских видеоматериалов, содержание которых направлено на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В рамках следствия будет проведена лингвистическая экспертиза.