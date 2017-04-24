Депутаты Госдумы работают с обращениями тюменцев

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Региональная неделя работы депутатов Государственной думы стартовала с приема граждан по личным вопросам.

В общественной приемной лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Тюменской области работал депутат Госдумы Иван Квитка. Большая часть вопросов поступила от жителей частных домов Тюмени и пригорода.

Первый посетитель приемной выступил в защиту интересов целой группы граждан. Мужчина рассказал о проблеме с регистрацией земельных участков в одном из сел области. По его словам, обладатели земли не могут оформить права собственности на нее, и таких случаев насчитывается уже около десятка. Иван Квитка отметил, что готов разобраться в вопросе, и предложил оформить на его имя коллективное обращение, чтобы он мог начать действовать.

Следующий посетитель попросил парламентария разобраться с точным местоположением скотомогильника в этом же селе. Официальные данные от муниципальных властей и ветеринарных служб расходятся, это касается и географического положения, и размеров, и даты создания захоронения. Между тем, в санитарную зону, вероятно, могут попасть участки с перспективной застройкой.

Жительница одного из дачных товариществ уверена, что она вправе рассчитывать на понижающий коэффициент на электроэнергию. В ее собственности находится дом площадью 70 кв. м, и счета достигают 5 тыс. в месяц. Женщина уже подавала в суд, чтобы иметь право платить по льготному тарифу, но проиграла. При этом, по мнению заявительницы, оснований для отказа в ее ситуации нет.

"Если вы уверены, что система где-то недорабатывает, то давайте подадим запрос в Генеральную прокуратуру", – предложил депутат.

Обращение на имя главы администрации Тюмени Александра Моора стало итогом беседы с жительницей ММС. Пожилая тюменка пожаловалась на отсутствие дороги от ее дома: нет ни асфальтового, ни даже грунтового покрытия, лишь направление. Внука ей приходится водить в школу в резиновых сапогах. Посетительница приемной хотела бы знать, когда на этом месте планируют проложить твердую дорогу.

Всего во время приема к депутату Госдумы обратились восемь человек, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.