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Отборочный этап Всероссийского хорового фестиваля проведет Тюменский колледж искусств

17:46 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы департамента культуры Тюменской области

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля пройдет в концертном зале колледжа искусств в Тюмени 27 апреля. Начало мероприятия в 10 часов, вход свободный.

Жюри конкурса возглавит член президиума Всероссийского хорового общества, директор мужского хора "Оптина Пустынь" из Санкт-Петербурга, музыкальный продюсер Виктор Хапров.

На сцене колледжа искусств встретятся лучшие детские и взрослые хоровые коллективы области из 20 муниципальных образований региона. Прозвучат русские народные, классические и современные произведения.

Гости фестиваля станут свидетелями прекрасного творческого состязания, парада молодых талантов и опытных исполнителей хорового искусства. По итогам состязаний коллективы, занявшие первые места, представят Тюменскую область на окружном этапе конкурса, а также смогут побороться за звание лучшего коллектива в России, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Напомним, что в 2016 году победителями областного этапа Всероссийского хорового фестиваля стали детский народный хоровой коллектив "Родничок" под руководством Галины Чирковой, представляющие Заводоуковскую детскую школу искусств, и Русский народный хор "Сибирь" под руководством Владимира Костылева (Дворец культуры "Боровский", Тюменский район).

Теги: Всероссийский хоровой фестиваль

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