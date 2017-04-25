В Ялуторовске байкеры установят пятиконечную звезду на Вечный огонь

фото мотоклуба «Ночные волки»

Пятиконечную звезду изготовили и планируют установить активисты отделения "Сибирь-Запад" всероссийского мотоклуба "Ночные волки", "Русские мотоциклисты", ООО "Покров" на Вечный огонь в парке Победы в Ялуторовске.

Участники патриотической акции проводят ее в честь 72-годовщины Великой Победы, в знак уважения памяти героев Великой Отечественной войны. В обращении молодые люди отмечают, что 9 Мая – День Победы по праву остается главным праздником России: "Этот праздник со слезами на глаза объединяет и придает силы, связывает воедино поколения, призывает брать пример с наших дедов и прадедов. Мы учимся у вас любить Родину, никогда не сдаваться. Вы прошли через военное лихолетье, выдержали нечеловеческие испытания. Вы - настоящие герои. Спасибо вам за великий подвиг, самоотверженный труд, за мирное небо, за возможность называть Россию великой, независимой державой".

фото мотоклуба «Ночные волки»