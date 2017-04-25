Ханты-Мансийский банк поддержал театральный фестиваль в Югорске

Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Западно-Сибирский филиал "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк") регулярно выступает соорганизатором театрального фестиваля в Югорске.

В 2017 году на участие в фестивале подали заявки 19 творческих самодеятельных коллективов из различных городов округа (более 400 участников от семи до 80 лет). Конкурсное жюри возглавила помощник художественного руководителя театральной школы Олега Табакова Лидия Богова. В течение четырех дней на сценах Югорска можно было посмотреть спектакли самых разнообразных жанров: от классической комедии до современной драмы.

В рамках фестиваля прошли лекции и мастер-классы. Популярный московский театральный критик Валерий Бегунов на своей лекции поделился творческим опытом с актерами и режиссерами из провинции.

При подведении итогов театрального праздника были вручены дипломы более двух десятков номинаций. Самая главная награда "Гран-при фестиваля" осталась в Югорске, ее получила режиссер народного театра "Версия" Елена Воробьева. Спектакль по мотивам рассказов Василия Шукшина "Билетик на второй сеанс" получил поистине народное признание и высокую оценку от именитого жюри – "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая мужская роль", сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".

Соб. инф.