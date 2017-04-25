Резная мелодия Тюмени будет радовать горожан и гостей областной столицы

Фото ИА "Тюменская линия"

Выставка под открытым небом "Резная мелодия Тюмени" привлечет внимание общественности к восстановлению памятников деревянного зодчества, надеются организаторы экспозиции, которая составлена из фоторабот Вадима Шитова. Выставка разместилась на площади перед администрацией Тюмени.

Тюменский художник, резчик по дереву, реставратор, почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов провел для гостей церемонии открытия выставки экскурсию, рассказав об исторических достопримечательностях областной столицы.

По его словам, когда он приехал жить и работать в Тюмень в 1970 году, в городе насчитывалось около 350 памятников архитектуры с объемной резкой по дереву. Увлечение резьбой по дереву стало его профессиональной деятельностью.

"Я понял, что никто не хочет больше заниматься реставрацией памятников деревянного зодчества. Пока есть возможность, нужно их сохранить", - рассказал Вадим Шитов.

Первым зданием, к которому прикоснулась рука мастера, стал знаменитый дом купеческой семьи Колокольниковых. Старейшее в городе здание, которому больше 200 лет, - визитная карточка Вадима Шитова. Об этом сообщается в аудиоэкскурсии "Резная мелодия", прослушать которую можно по QR-коду, размещенному на фотографиях выставки.

Фото ИА "Тюменская линия"

Облицовку исторических зданий легко повредит пламя - это кошмар реставратора, свидетелем которого однажды стал Вадим Шитов: художник застал хозяина дома у костра, и тот с радостью демонстрировал мастеру горящую отделку дома. Вадиму Шитову пришлось спасать обугленные части деревянного декора.

Более 30 объектов Тюмени Вадим Шитов отреставрировал сам. По словам художника, ныне в Тюмени осталось около 50 объектов, которые можно сохранить.

"Когда я вышел на пенсию, создал мастерскую по реставрации, окончив московские курсы", - рассказал Вадим Шитов.

Старое здание на ул. Дзержинского отдали художнику под мастерскую. В ней занимается около 25 желающих обучиться искусству резьбы по дереву. Как отмечает мастер, среди них много молодых людей.

Идея создания выставки "Резная мелодия Тюмени" принадлежит профессору кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Наталье Ивановой.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Когда мы проводим экскурсии по Тюмени, можно часами любоваться этой красотой", - считает Наталья Иванова.

Многие фотографии взяты из книги "Резная мелодия Тюмени", которую Вадим Шитов посвятил 430-летию Тюмени, другие – из личной коллекции художника. Выставка открыта до 20 июля.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина