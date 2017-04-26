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"ЛУКОЙЛ" интересуется оборудованием и технологиями тюменских предпринимателей

15:25 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Представили продукцию и обсудили возможности сотрудничества производители Тюменской области в рамках "Технологического дня для ПАО "ЛУКОЙЛ"" в Тюменском технопарке. 

"Предприятия области имеют возможность представить техническим специалистам компании "ЛУКОЙЛ" новинки и технологические разработки, ответить на вопросы во время презентации, пообщаться с представителями компании. Мы надеемся, что взаимодействие с компанией "ЛУКОЙЛ" в подобном ключе продолжится", - подчеркнул директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов. 

Около двадцати производителей региона провели презентацию продукции, в том числе импортозамещающей. Информацию о реализуемых проектах по производству инновационной и высокотехнологичной продукции представили резиденты Тюменского технопарка. 

"Акцент сделан на технологических моментах, в том числе в контексте импортозамещения. "ЛУКОЙЛ" интересует машиностроительное оборудование, запорная арматура. Но не только оборудование, но и технологии на базе этого оборудования будут необходимы компании", - сообщил директор представительства ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в Тюмени Николай Павлов.  

Заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ- инжиниринг" по технологиям разработки месторождений Михаил Чертенков выделил несколько разработок, заинтересовавших специалистов компании.    

"Формат встречи выбран очень удачно, потому что здесь присутствуют представители центральной компании. Мы уже выбрали направления, которые интересны регионам, в которых работает "ЛУКОЙЛ". В частности речь идет о счетчиках пара, которые не актуальны в Сибири, но нужны в Коми, где "ЛУКОЙЛ" разрабатывает два месторождения высоковязкой нефти. Также заинтересовала геофизическая компания, которая производит взрывчатые заряды. Если она подтвердит технические характеристики, то мы распространим ее продукцию на все регионы, где представлен "ЛУКОЙЛ". Все интересные разработки мы включим в программу опытно-промышленных работ и внедрения новых технологий на 2018-2019 годы", - сообщил он.    

Представители компании поблагодарили правительство Тюменской области за содействие в организации мероприятия и отметили работу по налоговому стимулированию, которая, по словам Николая Павлова, идет на пользу сотрудничеству.

Татьяна Ковалева

Теги: тюменский технопарк , импортозамещение , инновации , Леонид Остроумов , ЛУКОЙЛ

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