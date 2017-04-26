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Тюменские чернобыльцы получат единовременные выплаты

15:47 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Более 1,3 тысячи граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний, проживают в Тюменской области.

Как сообщает областной департамент социального развития, все меры социальной поддержки предоставляются гражданам своевременно и в полном объеме.

За счет средств областного бюджета в апреле-мае производится единовременная денежная выплата:

- две тысячи рублей - гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации, инвалидам вследствие воздействия радиации, гражданам из подразделений особого риска;

- две тысячи рублей - получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) детям погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска;

- 1,5 тысячи рублей - участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Теги: социальная поддержка , Чернобыль

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