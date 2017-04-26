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В Тюменском районе станет больше детских садов

17:15 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более четырехсот мест будут открыты в детских садах Тюменского района в 2017 году. Об этом написала в своем блоге глава районной администрации Светлана Иванова.

"Среди первоочередных задач, которые стоят перед нами, – создание новых мест для дошкольников. Во многих населенных пунктах Тюменского района растет число детей детсадовского возраста. На нашей территории при этом имеется несколько объектов, которые раньше занимали детские сады, однако они долгое время использовались не по назначению", - поясняет она.

Сейчас эти помещения передают в безвозмездное пользование району, но практически все здания нуждаются в капитальном ремонте.  

"За счет средств местного бюджета уже разработана проектно-сметная документация объекта, переданного под детский сад Ембаевским СПК. После ремонта и оснащения всем необходимым в нем планируется открыть 120 дополнительных мест для детей от двух до семи лет. Дополнительные дошкольные группы появятся в Салаирке.  Есть у нас необходимость организации дополнительных мест для малышей в селе Онохино. После проведения ремонта двух помещений местной школы там разместятся группы дошкольного отделения", - пишет Иванова.

Также стало известно, что в ближайшее время появятся новые спортивные площадки на территориях двух отремонтированных школ – Луговской и Московской.

В 2017 в регионе планируется ввести 2 тыс. 50 дошкольных мест из них 460 в Тюменском районе.

  

Теги: строительство , детские сады , Тюменский район

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