В Тюмени почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

фото ИА "Тюменская линия"

Из чернобыльских разведчиков в Тюмени остался только один - Александр Александрович Жумко.

"Ребята сильно болели и ушли рано, - рассказал он корреспонденту ИА "Тюменская линия" на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, в сквере Мужества. - Разведка – это же передовой отряд. Мы шли первыми. Брали пробы воды, воздуха, почвы. По результатам исследования проб потом составлялись карты радиоактивного заражения местности, объектов, оборудования".

При такой работе невозможно было избежать облучения. Разведчик Жумко отхватил свои 17,5 рентген, или "рябчиков", как их называли сами ликвидаторы.

Не меньше досталось и на долю майора Александра Ивановича Батурина, который был на месте Чернобыльской катастрофы уже 29 апреля.

"Из амуниции и средств защиты нам выдали только маски, - мы занимались отселением людей из зоны поражения. Сначала вывозили детей, потом взрослых. Никто тогда не предполагал, что это не временная мера, что в свои дома большинство из них не вернется никогда", - рассказал он.

К ликвидационным работам на Чернобыльской атомной электростанции и в зоне отчуждения было привлечено почти 600 тыс. граждан тогдашнего Союза, в том числе 200 тыс. жителей России. Среди них из Тюменской области было тысячи полторы человек.

В регионе, по словам военного комиссара Тюменской области полковника Александра Моторина, проживает более 1 тыс. чернобыльцев.

"Ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы потребовала беспрецедентных по своей масштабности и сложности работ, - отметил он. - И эти работы были выполнены благодаря участию всего нашего народа, благодаря нашей науке и промышленности всей страны. И, конечно же, благодаря высочайшему патриотизму и самоотверженности ликвидаторов".

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Все органы государственной власти, как отметил на церемонии заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов, оказывают всю необходимую социальную помощь ликвидаторам аварии, инвалидам, ветеранам и членам их семей.

"Авария на Чернобыльской атомной электростанции была крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, - подчеркнул он. - И эта беда коснулась многих семей. Вы своими поступками, своей жизнью доказали, что наша страна - самая могущественная в мире. И в горе и в радости наши люди умеют сплотиться и решать поставленные задачи".

Участники церемонии возложили к памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы гирлянду и цветы.

31 год назад в 1 час 23 минуты 48 секунд во время эксперимента на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС два мощных взрыва разрушили реактор, в котором, казалось, надежно было упрятано 200 тонн урана. Атомный циклон, вырвавшийся наружу, пронесся над 17 странами Европы и даже достиг Америки. Наибольшему заражению подверглись обширные территории Украины, Белоруссии и европейской части России. Из сельскохозяйственного оборота выведены сотни тысяч гектаров земли. Многие семьи лишились жилья, утратили источник существования, кров. Люди получили облучение, которое в девяносто раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. В целом от чернобыльской катастрофы, по официальным данным, пострадали более 9 млн человек.

Борис Олейник