Сергей Корепанов: в Тюменской области создан благоприятный инвестклимат для развития АПК

Фото ИА "Тюменская линия"

3 млрд рублей выделено на реализацию проектов в АПК в России из федерального бюджета. Две трети проекта финансируется из федерального бюджета, одну треть затрат компенсирует бюджет региона. Об этом сообщил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Он отметил, что во время рабочей поездки в Санкт-Петербург обсуждал с коллегами вопросы совершенствования законодательной политики в сфере торговли.

"Тюменская область находится на верном пути. Специалисты, которые приехали из других регионов, хвалят не только наши природно-климатические условия, но и тот инвестиционный климат, который создало правительством области", - подчеркнул Сергей Корепанов.

В 2016 году из сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством овощей закрытого грунта, государственную поддержку получили ЗАО "Ритза" (Заводоуковск) и ООО "Тепличный комбинат "ТюменьАгро" (д. Нариманова).

Ирина Ромашкина