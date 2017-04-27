Депутаты облдумы оценили условия выращивания томатов и зелени в теплицах региона

Фото ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 317 тонн овощей составил урожай в тепличном комплексе "ТюменьАгро" в 2016 году. Это 31,5% от общей потребности жителей области в овощах закрытого грунта.

Депутаты Тюменской областной думы побывали с рабочим визитом в хозяйствах региона, выращивающих сельскохозяйственную продукцию.

На развитие тепличного комбината "ТюменьАгро" выделено 793 млн 200 тыс. рублей из федерального бюджета, 196 млн 400 тыс. рублей – из областного.

Плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также рассаду овощных и ягодных растений выращивает КФХ "Плодовое" (с. Луговое). В июле 2015 года на территории "Плодового" открыли две высокотехнологичные теплицы площадью 1 тыс. 176 кв. м и 552 кв. м.

В 2016 году из сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством овощей закрытого грунта, господдержку получило также заводоуковское предприятие ЗАО "Ритза". Площадь закрытого грунта ЗАО "Ритза" - 2,35 га. Максимальный сбор томатов и зелени может достигать 1 тыс. тонн. Объем производства в 2016 году составил 620 тыс. 800 тонн. Компании выплатили субсидии на сумму 5 млн 100 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства, из них из федерального бюджета – 4 млн 100 тыс. рублей, из областного – 1 млн рублей.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина