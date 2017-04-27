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Названо мобильное приложение, которое экономит до одного часа в день

18:38 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Тюменцы стали в четыре раза чаще пополнять счета мобильных телефонов онлайн и в два раза реже посещать салоны связи. Продолжается тенденция к удаленному обслуживанию абонентов.

"Раньше клиенты шли в салоны лично, чтобы пополнить баланс даже на 100 рублей, сказывалось недоверие к новым способам оплаты. Теперь все иначе – мы помогли абонентам настроить на смартфонах приложение "Личный кабинет". Оно позволяет за считанные секунды внести деньги на счет без комиссии и экономит время", - отметила руководитель компании "МегаФон Ритейл" в Тюмени Ирина Дюкова.

В приложении также можно посмотреть расходы за месяц, заказать детализацию, подключить опцию для роуминга или Интернета и задать вопрос специалисту.

"Раньше положить деньги на телефон было целым приключением: сначала ждала у банкомата, когда кто-нибудь поможет снять средства. Потом шла в салон, чтобы пополнить баланс. Если бы мне тогда сказали, что смогу делать это сама, прямо с телефона, ни за что бы не поверила. А я могу! Еще специалист помог настроить видеосвязь, теперь каждый день с внуком общаюсь!", – рассказала абонент компании "МегаФон" Вера Крюкова.

Среди тюменцев, кто все же предпочитает обращаться в салоны связи, более 80% отмечают высокое качество обслуживания. Особенно жители областной столицы довольны внешним оформлением помещений и отсутствием очередей.  Оперативность обслуживания в первом квартале 2017 года отметили на 30% больше абонентов, чем годом ранее, а показатель оказался самым высоким на Урале.

Приложение "МегаФон. Личный кабинет" можно скачать по ссылкам: Android, iOS.

Теги: МегаФон

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