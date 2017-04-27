Вступают в силу поправки в законе об ОСАГО: чего стоит ожидать автовладельцам

t-l.ru

Новые поправки к закону об ОСАГО вступают в силу с 28 апреля 2017 года. В соответствии с изменениями устанавливается приоритет натурального возмещения, то есть ремонта, над денежной выплатой. Это означает, что в случае ДТП пострадавший получает от страховой компании не деньги, а направление на ремонт.

Зачем это было нужно?

Система ОСАГО уже несколько лет переживает непростые времена. Растет убыточность, расширяется зона проблемных регионов, где размер выплат по ОСАГО сравнялся (а где-то и превысил) сборы по страховым премиям. Иными словами, страховщикам приходится платить больше, чем они заработали.

Бизнес, который не отличается рентабельностью, обычно сворачивается. Именно это и произошло в ряде регионов РФ, а те страховые компании, которые решили остаться, обложили полисы ОСАГО дополнительными услугами, чтобы хоть как-то их окупить.

И здесь дело вовсе не в большом количестве ДТП, напротив, их количество с каждым годом уменьшается. Все дело в особой прослойке деятелей, специализирующихся на оказании юридической помощи пострадавшим в ДТП, недобросовестных автоюристах. Именно они оказывают на отрасль такое разрушающее воздействие.

"Недобросовестные автоюристы – бич системы ОСАГО. Если бы не их полузаконные и противозаконные мероприятия, мы бы сохранили более 50 млрд рублей, - отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев. – Страховщики бы не уходили из убыточных регионов, проблема с доступностью полисов ОСАГО даже и не обсуждалась бы. Но, к сожалению, пока закон разрешает получать денежную компенсацию за ущерб при ДТП, мы с ними не справимся, так как они действуют практически в рамках правового поля, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, злоупотребляя правом".

Цель автоюристов – довести дело до суда, чтобы получить по его решению так называемые нестраховые выплаты: оплату собственных услуг, оплату независимой экспертизы, немалые штрафы по закону о защите прав потребителей и т.п. Бывает, что в суд идут с незначительным требованием по ущербу – просят страховую компанию доплатить 500 рублей за ущерб, зато свои услуги оценивают, в общем, в 50-60 тыс. рублей.

Таким образом, поправки в закон об ОСАГО, которые предполагают приоритет "натурального" возмещения, должны уничтожить доступ "криминальных" автоюристов к живым деньгам.

Что изменилось?

Ремонт будет производиться без учета износа, то есть на автомобиль поставят новые детали, сертифицированные, качественные. Доплата за "новизну" не потребуется. При денежных выплатах сейчас износ учитывается, соответственно, автовладельцу самому приходится за него доплачивать. Новые поправки дают гарантию на ремонтные работы – 6 месяцев, на кузовной ремонт и лакокрасочные материалы – 12 месяцев.

С учетом того, что в стране средний возраст автомобиля вплотную приблизился к 13 годам, новшества, безусловно, придутся автомобилисту по душе. А если какие-то детали больше не выпускаются и их найти невозможно, то по согласованию со страховщиком, возможна денежная компенсация.

За качество ремонта будет нести ответственность страховая компания, то есть все претензии по тому, как отремонтировали автомобиль, страхователь должен озвучить страховщику, и уже страховщик будет решать со станцией техобслуживания все связанные с ремонтом вопросы.

На ремонт отводится 30 дней, если этого срока не хватает, страховая компания платит штрафы (0,5% от суммы ущерба за каждые сутки просрочки), поэтому автовладельцам не стоит бояться затягивания, так как страховщику не выгодно нести дополнительные затраты (они сегодня уже достаточно высоки).

Пока существует некоторая неопределенность с тем, по каким критериям будут отбираться СТОА для восстановительных работ по ОСАГО, этот вопрос находится в стадии проработки. Но предполагается, что страховщик заключит договоры со СТОА, сформирует свой перечень и будет предлагать станцию из такого перечня своему клиенту. Автомобили не старше двух лет будут направляться только в официальные сервисные центры.

"Думаю, что намного эффективнее процедура по ремонту будет осуществляться, если страховщик будет решать, в какой именно сервисный центр направлять автомобиль, так как именно страховщик должен контролировать степень загрузки каждого СТОА из тех, с которыми он работает, - отмечает юрист, редактор журнала "За рулем" Сергей Смирнов. – Таким образом мы сможем избежать очередей и существенно сократить сроки ремонта. Конечно, пострадавший может настоять на ремонте в ином тех. центре, но тогда претензий по качеству у него быть не должно".

Важным нововведением также является то, что сервисный центр должен находиться в пределах 50 км от места ДТП или от места регистрации автомобиля. Если расстояние до ремонтной мастерской превышает данное значение, то ремонт тоже возможен, если страховщик обеспечит транспортировку поврежденного транспортного средства.

Эксперты отмечают, что контроль со стороны ЦБ РФ за исполнением обязательств по "натуральному" возмещению будет жестким. Регулятор вправе ограничить натуральное возмещение, если на нарушение обязательств по ремонту страховщиком в течение года пожаловались два и более раз. Такая приостановка возможна на срок до 1 года. Иными словами, страховая компания вновь вернется к практике денежных выплат, а значит, и к работе с "криминальными" автоюристами. От чего отрасль давно стремится уйти.

Кстати, денежные выплаты сохраняются в строго определенных случаях: если стоимость ремонта превышает 400 тыс. рублей (лимит выплат по полису ОСАГО), если при ДТП потерпевший погиб или получил тяжкий вред здоровью, и если автовладелец является инвалидом. Но, как и ранее, расчет компенсации в подобных случаях будет учитывать износ.

Когда изменения вступают в силу?

Приоритет "натурального" возмещения будет действовать только для тех договоров ОСАГО, которые будут заключены после 28 апреля 2017 года. По всем остальным полисам ОСАГО процедура возмещения ущерба остается прежней, сообщает пресс-служба информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза".