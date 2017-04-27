Жителей Тюменской области просят беречь лес от огня

rosleshoz.gov.ru

От 5 тыс. до 1 млн рублей могут составить штрафы за нарушения противопожарного режима.

Напомним, что на территории Тюменской области с 28 апреля объявлен противопожарный режим.

В этот период жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, стерни, порубочные и пожнивные остатки в границах поселений и городских территорий, проводить сельскохозяйственные палы.

За нарушение правил пожарной безопасности любители отдохнуть на природе с шашлыками заплатят 5 тыс. рублей, должностные лица, нарушившие инструкции, выплатят штраф в 50 тыс. рублей, а юридические лица — 1 млн рублей.

Сообщить о лесном пожаре можно по телефонам бесплатной линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70, в региональный пункт диспетчерского управления: 112, (3452) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25, или в МЧС: 59-04-62.

Однако без загородного отдыха на майские праздники тюменцы не останутся. Легально и безопасно можно устроить пикник в специально оборудованных местах: на базах отдыха или в черте городских лесов, где разрешено разжигать костры. Таких ближайших к Тюмени мест 28. Полный список мест отдыха по области с адресами можно посмотреть здесь.