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В регионе активизировались клещи

16:49 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

О сильной активности клещей предупредил жителей региона начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин. Об этом он сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

От отметил, что в 2014 году с укусами клещей в медицинские учреждения области обратились чуть больше 2,5 тыс. человек. В 2016 году их было 5,4 тыс. человек, в текущем году уже почти тысяча.

Юрий Алехин предупредил, что случаи присасывания клещей случаются не только в лесу, но и на садовых, дачных участках и в парках.

"Традиционно будет проводиться обработка парков, территорий санаториев, домов отдыха и детских лагерей. С каждым годом в разы увеличивается число укушенных. Непривитым в лес лучше вообще не ходить", - подчеркнул он.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский поддержал Юрия Алехина и рассказал, что на днях после инспекции в Уватском районе, где в лесах еще лежит снег, сотрудники госконтроля сняли с себя по пять-восемь клещей.

Дарья Казакова

Теги: Владимир Артановский , клещи , Юрий Алехин

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