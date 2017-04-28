Тюменцев призывают помогать лесничим с помощью мобильного приложения

Фото ИА "Тюменская линия"

Помогать лесным инспекторам и сообщать им о пожарах и нарушениях в лесных зонах призвал жителей региона директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мы второй год активно рекламируем мобильное приложение "Береги лес". Все сейчас вооружены смартфонами, это приложение занимает мало места на телефоне и позволяет фиксировать и автоматически определять местоположение мусорной свалки в лесу, пожара или незаконной рубки. Самый активный общественный лесной инспектор будет награжден от департамента лесного комплекса", - отметил он.

Владимир Артановский напомнил о том, что с 28 апреля в лесах региона будет введен особый режим и запрет на их посещение людьми, чья работа или место жительства не связаны с этой зоной.

"Если вы проезжаете по дороге через лес и видите пожар, вы с помощью приложения фиксируете факт, он автоматически уходит в диспетчерский пункт и мы его получаем", - пояснил он.

Дарья Казакова