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Степан Киричук поздравил тюменцев с Днем российского парламентаризма

19:26 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru

С Днем российского парламентаризма поздравил жителей региона член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук.

"27 апреля 1906 года в Санкт-Петербурге начал свою работу первый представительный законодательный орган Российской империи, России. Все общество с нетерпением ждало этого события и восприняло его, как общенациональный успех, как очень важный шаг в развитии российской государственности", - напомнил сенатор.

Эта памятная дата имеет историческое измерение и олицетворяет путь становления отечественного парламентаризма, народного представительства, его развитие от народного вече до современной законодательной власти, отметил Степан Киричук.

"Уверен, что так же, как и предшественники, российские парламентарии всех уровней будут всецело использовать полномочия народных избранников на благо Родины. Убежден, в государственной, исторической преемственности, безусловно, находится залог стабильного, демократического развития нашей страны", - подчеркнул он.

Евгений Бабенко

Теги: парламентаризм , Степан Киричук

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