Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с праздником

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Встать на защиту жителей региона от огненной стихии и других чрезвычайных ситуаций готовы в любую минуту тюменские пожарные.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя сотрудников и ветеранов противопожарной службы с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, пожарные эффективно противостоят угрозе огня, оперативно реагируют на возникновение пожаров, проявляют самоотверженность, спасая жизни земляков. Немаловажна профилактическая работа по предупреждению возгораний.

"Благодарю вас за профессионализм, отвагу, преданность выбранному делу! Особые слова признательности адресую ветеранам противопожарной службы, которые внесли большое вклад в обеспечение безопасности на территории региона. Так сложилось, что именно в профессиональный праздник для огнеборцев начинается горячая пора - пожароопасный сезон. Уверен, тюменские пожарные надежно и эффективно будут выполнять поставленные задачи. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Тюменской области и ее жителей!", - подчеркнул Владимир Якушев.