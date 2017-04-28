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Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад

16:45 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
okbhmao.ru

346 человек, подвергшихся нападению клещей,  обратились в тюменские больницы. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Это в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Сезон активности клещей в этом году начался 3 апреля. Но особенно активны эти насекомые были на прошлой неделе - с 17 по 23 апреля в медицинские организации Тюменской области по поводу присасывания клещей обратилось 278 человек, в том числе 72 ребенка (до 14 лет).

Укусы зарегистрированы на всех 23 административных территориях. Наибольшее количество укусов зафиксировано в Тюмени (98) - присасывания произошли на дачных участках, в парковых зонах, в Ишиме (23), Ялуторовском (17) и Абатском (17) районах. 98% пострадавших получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

На 27 апреля случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

Специалисты рекомендуют снятых клещей обязательно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Тюмени и Тюменской области.

С начала эпидсезона 2017 года в отделении особо опасных вирусных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследовано 25 клещей от населения, из них в 2 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в трех клещах - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ставить прививки против клещевого энцефалита можно круглый год. На 27 апреля вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 6500 человек: 5 тыс. лиц из профессиональных групп риска 1 тыс. 100 детей до 14 лет.

В регионе в рамках эпидемического мониторинга по клещевым инфекциям начаты акарицидные обработки на административных территориях (в местах массового отдыха людей, на территории детских садов, школ, объектов культуры и спорта, территории кладбищ). На 27 апреля обработано более 360 га, в том числе за счет муниципального бюджета - 343 га. Обработки загородных лагерей планируется провести за 3 - 5 дней до заезда детей.

Необходимо, чтобы к организации акарицидных обработок присоединились управляющие компании, дачные кооперативы, юридические лица и другие хозяйствующие субъекты.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области информирует, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций, остается индивидуальная защита, в том числе защитная одежда, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Взрослым жителям города Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Жителям области помощь окажут в областных больницах в муниципальных образованиях.

Теги: Роспотребнадзор , клещи

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