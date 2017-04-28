Первый тизер "Тобола" выйдет в мае

Фото ИА "Тюменская линия"

Тизер исторического художественного фильма "Тобол" выйдет ориентировочно в конце мая.

Видеоролик, на основе которого сделают первый трейлер, продемонстрировали авторы киноленты в Тобольске. Черновое видео, пока без цветокоррекции, смонтировали в десятиминутный ролик. Зимние сцены рассказывают о главных героях киноленты и ее любовных линиях, позволяет оценить масштаб съемок, демонстрируют массовость сцены во время драки на кремлевской площади Тобольска между сибиряками и шведами.

Начнет драку фразой "Бей шведов!" воевода Василий Чередов, в роли которого снимается Сергей Степанченко. В одежде времен Петра I и в гриме актера будет сложно узнать.

Подхватит призыв к бою тобольский швед Йохан Ренат в исполнении Андрея Бурковского. По мнению авторов проекта, этот герой полюбится зрительницам.

Удивит новое для зрителя амплуа Камиля Ларина. Ходжа Касым в его исполнении машет саблей, желая отвоевать сибирские земли.

В звездный десант киноленты также вошли Дмитрий Дюжев, Павел Табаков, Кирилл Запорожский, Александр Лазарев-младший, Агата Муцениеце и многие другие. Среди тюменских актеров участие в съемках принял Сергей Осинцев. Директор Тюменского драмтеатра играет обрусевшего обер-коменданта Тобольска Карпа Бибикова.

Ожидаемая замена на съемочной площадке привела в Тобольск актера казахского академического театра драмы им. М. О. Ауэзова Еркебулана Дайырова. Мнения продюсера и режиссера киноленты схожи: алмаатинцу блестяще дается роль одного из ключевых персонажей джунгарца Онхудая.

Фото ИА "Тюменская линия"

Любопытен особый сибирский говор Семена Ремезова в исполнении народного артиста России Дмитрия Назарова. Князя Матвея Гагарина играет Евгений Дятлов: в видеоролике оба героя при осмотре столицы Сибирской губернии покатились по снежному холму с верхнего города в его нижнюю часть.

По словам режиссера фильма "Тобол" Игоря Зайцева, он был поражен, когда узнал, что день хлопушки стал первым съемочным днем для Юлии Макаровой, исполнительницы роли Маши Ремезовой. Актриса удивляет профессионализмом. Сцены, отснятые в первый съемочный день, смонтируют в первый тизер.

Первыми зрителями десятиминутки стали участники пресс-тура на съемочной площадке киноленты. Видео еще не появилось в Сети, все права на него защищены, как и распространение и иное использование.

Напомним, производством киноленты по заказу Фонда кино и восьмисерийного сериала для Первого канала занимается кинокомпания Solivs.

Продюсер "Тобола" Олег Урушев рассказал, что работа получила предварительное одобрение Первого канала. На центральном телевидении ждут первый готовый трейлер.

Съемочная команда "Тобола" завершает весенние съемки в Тобольске и 30 апреля уезжает в Москву. В столице пройдет часть съемок. Съемки в Тобольске продолжатся в июне.

Ирина Ромашкина