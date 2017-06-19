Тюменский школьник разработал интерактивную игру "ТТ-72": танки выезжают в парки города

Фото из официальной группы "Танковый турнир "ТТ-72" в соцсети "ВКонтакте"

Двенадцатилетний шестиклассник тюменской школы №88 Константин Митрофанов разработал военно-патриотический проект с интерактивным уклоном – игру "ТТ-72" на радиоуправляемых танках 1:16.

"Реальность интересней. В интернете ничего нет. Там просто игры. Те, кто играет в World of tanks, сравнивают: то они играли в танки на телефоне, а теперь могут в реальности им управлять", - сказал автор проекта Константин Митрофанов.

Подросток рассказал, что раньше с другом увлекались модельным спортом. Так однажды возникла идея с танками. Мама разработчика Елена Митрофанова заверяет, идея создания принадлежит Косте. В интернете ребенок увидел видео Федерации танкового спорта, которая базируется в Москве. Его увлекло, что взрослые и дети собираются на выходных, чтобы поиграть на радиоуправляемых танках. Многие модели они собирают сами. Константин Митрофанов предложил сделать такую игру в Тюмени.

Мама разработчика Елена Митрофанова поддержала инициативу сына, занялась продвижением и деталями: так решили добавить викторину. На практике оказалось, что дети не только хотят играть в танки: в процессе им интересна интерактивная программа.

На игре с бойцами танковой дивизии обсуждают, что такое танк Т-34, его характеристики, ребята рассказывают, что они знают, отвечают на вопросы викторины. Идет свободная форма общения. Елена Митрофанова рассказала, что когда однажды она их спросила, кто возглавил Парад Победы 1945 года на Красной площади, ребята ответили, что это был Ленин.

"То есть настолько низкий уровень знаний историй и Великой Отечественной войны. Хочется через эту игру подтолкнуть к изучению истории. Потому что дети – это наше будущее. Что мы в них сейчас вложим, то и получим отдачей через десять-пятнадцать лет", - считает Елена Митрофанова.

Игру "ТТ-72" уже опробовали первые "батальоны". В выездной интерактивной игре принимают участие дети от шести до 18 лет с родителями. Сам автор "ТТ-72" принцип игры объясняет просто.

"Есть танк, есть пульт, есть ребенок, не знающий историю. Участникам задают вопросы. Например, кто принимал Парад Великой Отечественной войны в 1945 году? Маршал Георгий Жуков", - отвечает школьник.

Участники отвечают на вопросы на отведенное время. Если не получают ответа, ребятам дают историческую справку. Под конец игры участники состязания обретают знания об истории Отечества, подтвердили пробные игры "ТТ-72". Организаторы – семья Митрофановых – провели в Тюмени четыре турнира.

Хочется отметить, что проекту всего четыре месяца. За это время авторы добились поддержки депутата тюменской городской думы Дмитрия Осипова. Танки купили на его деньги, пояснил Константин Митрофанов.

"Мы с Московского тракта. Он сам на Московском тракте вырос. Так и вышло, что мы обратились к нему за помощью, и он нам помог", - рассказал подросток.

Комплект одного танка с аккумулятором и зарядом стоит 10 тыс. рублей. Для охвата играющих, указанных в паспорте проекта, требуется 10 танков моделей Т-34 и Тигр 1:16. Выигранный грант на конкурсе "Моя идея" урезали со 170 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Организаторы хотели собственные четыре танка поставить в запас. Теперь же придется покупать меньше танков, запасных не будет. Еще нужны инструкторы, чтобы помогать ребятам в управлении, дополнил Константин Митрофанов.

Танк не может ездить по высокой траве или по твердому полу, потому что будут стираться гусеницы, объяснил Константин Митрофанов. Потому войска катаются по специальному тенту. Две команды играют друг против друга, преодолевая препятствия, которые Костя создавал вместе с братом, вдохновляясь виртуальным миром популярной российской интернет-игры World of tanks. Стратегия придала окраску "ТТ-72": братья Митрофановы вдохновлялись ею на создание декораций для игрового полигона.

Зона игры не ограничена по масштабу, полигон декорируют травой и кустарниками, домами и зданиями, прочей военной атрибутикой.

"Если на улице хорошая погода, то, как в песне "Наши стены - сосны-великаны", мы просто выезжаем в любой парк, выставляем колышки, обтягиваем лентой и получается полигон. Мы хотим, чтобы дети сплотились, стали дружнее. На средства гранта мы будет все лето организовывать бесплатные турниры", - рассказала Елена Митрофанова.

Проект "ТТ-72" социальный: рекламой ему стало сарафанное радио. На лето организаторы запланировали ряд мероприятий. Так, в первую неделю лета Митрофановы провели уже три танковых турнира.

22 июня планируется большое мероприятие в гимназии №49, посвященное дню начала Великой Отечественной войны. Участниками станут дети из летнего лагеря, военно-патриотического клуба "Барс", депутат Дмитрий Осипов, из автомоделирования и FabLab, рассказала Елена Митрофанова.

Ирина Ромашкина