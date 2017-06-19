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Спектакль, концерт, конструкторы и танцы для детей и взрослых

08:01 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Отметят День отца, покажут спектакль для детей и устроят танцевальный вечер в Тюмени 19 июня.

Спектакль театра "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) по пьесе "Аистенок и Пугало" начнется в 11 часов.

В 17 часов в сквере Тенистом начнется программа "Отцовство – дар и долг". В ней примут участие творческие коллективы ДК "Водник"; будут работать интерактивные площадки, откроются выставки с макетами оружия, пройдет квест, состоятся мастер-классы по робототехнике. Клубы реконструкторов представят свою деятельность. Тюменцам и гостям также расскажут о турах по региону. Преподаватели Центра архитектурной подготовки АРХИД ТИУ проведут мастер-классы по сборке параметрических конструкторов.

Танцевальный вечер для ветеранов "Танцуем вместе" начнется в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179), сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: танцы , ДК Водник , концерты , скверы , Ангажемент , ДК Строитель , День отца

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