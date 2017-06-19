В Созоново освятили купола храма

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Чин освящения новых позолоченных крестов и куполов храма святой великомученицы Екатерины совершил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в с. Созоново Тюменского района.

Кресты и купола над центральной частью храма уже были освящены митрополитом Димитрием в 2015 году. На тот момент осталось заменить кресты и купола на колокольне и над алтарной частью храма, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

В этот торжественный для села день народ встречал владыку с большой радостью, стихами, улыбками и множеством цветов.

Для освящения новых крестов и куполов на храме владыка Димитрий поднялся наверх на специальной технике.

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Строительство храма во имя великомученицы Екатерины было начато в 1909 и завершено в 1914 году. Освящена церковь, по воспоминаниям старожилов, в 1915 году архиепископом Варнавой. Архивными материалами об истории храма за период с 1915 по 1934 годы община не располагает.

Храм был закрыт в советское время в период между 1931-1934 годами. В различные годы здесь располагались склад зерна, машино-тракторная станция. В это же время на храме была разрушена колокольня, разобрана сводчатая крыша.

Силами православных верующих с. Созоново, трудами директора совхоза "Созоновский" Владимира Васильева, при поддержке "Сургутгазпрома", в 1990 году началось восстановление храма. Завершено оно было в 1993 году. В том же году епископом Тобольским и Тюменским Димитрием был освящен престол в честь великомученицы Екатерины.

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В настоящее время настоятелем храма является иерей Андрей Блидченко. Богослужения и таинства в храме совершаются регулярно. В 2015 году приход отметил столетие строительства и освящения своего храма.