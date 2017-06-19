Для фестиваля "Лето в Тобольском кремле" соорудят специальные декорации

t-l.ru

Ежегодный музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" состоится через месяц.

Из года в год этот масштабный проект, проводимый на открытом воздухе у стен Тобольского кремля, набирает обороты. Мы восхищались прекрасным голосом Дмитрия Хворостовского, слушали "Евгения Онегина" в исполнении Сергея Безрукова, аплодировали непревзойденной Веронике Джиоевой, а в этом году московский театр "Геликон-опера" и Тюменский филармонический оркестр представят оперу "Сибирь" Умберто Джордано.

В последнее время постановка режиссера Дмитрия Бертмана претерпела изменения, которые связаны с премьерным показом в Тобольске. Так, например, специально к фестивалю будут сооружены новые декорации. По словам директора Тюменской филармонии, это необходимо в связи с тем, что сцена, расположенная на улице, гораздо больше той, что находится в столичном театре. Декорации во время спектакля будут меняться, не мешая при этом действию. Разработчики обещают, что специальные конструкции создадут яркую, динамичную картину, воссоздавая пейзажи Сибири.

Здесь также установят большие экраны по обе стороны сцены. Благодаря им можно будет детально разглядеть убранство сцены и взглянуть на действо с разных ракурсов.

Новые декорации – не единственное, что было введено в постановку перед фестивалем. По-настоящему значимой для тюменцев и тоболяков частью оперы станет исполнение солистами театра произведений композитора Александра Алябьева, уроженца Тобольска.

Опера "Сибирь" будет исполнена на итальянском языке с русскими субтитрами.

Продолжительность: 2 часа, без антракта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.