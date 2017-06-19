Тюменские энергетики круглосуточно борются с последствиями грозы и урагана

Фото: пресс-служба филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети

Тюменские энергетики устраняют последствия стихии в регионе в круглосуточном режиме.

Из-за разыгравшейся стихии без электричества остались около 15 тыс. человек в регионе. Гроза, шквалистый ветер и ливень стали причиной аварийных отключений в населенных пунктах по Салаирскому, Старотобольскому, Тобольскому, Московскому, Ялуторовскому, Ирбитскому трактам, а также в Южном и Тобольском территориальных отделениях.

Незамедлительно для устранения последствий погодных явлений и восстановления электроснабжения в филиале АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети был введен особый режим работы. Сюда стянуты дополнительные силы для разрешения аварийной ситуации, задействовано 24 единицы спецтехники и 19 бригад, что позволяет организовать восстановление сети круглосуточно.

Фото: пресс-служба филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети

Работы ведутся в сложных условиях: повторные волны атмосферного фронта провоцируют новые отключения потребителей. Специалисты отмечают, что большинство отключений в зоне обслуживания "Тюменьэнерго" связаны с падением деревьев на высоковольтные линии электропередачи и обрывом проводов. В ряде случаев силами АО "Тюменьэнерго" электрические сети восстановлены, однако электроснабжение не может быть возобновлено в полном объеме в связи с повреждениями электросетевого имущества других сетевых компаний и иных лиц. Работы, которые не прекращались и в ночное время, продолжаются до полного восстановления штатной работы сетей.

Напоминаем, что узнать оперативную информацию об устранении технологических нарушений и сроках восстановления энергоснабжения можно по телефону многоканальной горячей линии АО "Тюменьэнерго" 8-800-200-55-02 (звонок по России бесплатный), сообщает пресс-служба компании.

Ради личной безопасности не рекомендуется подходить к поврежденным и лежащим на земле проводам ближе, чем на 8 м, пытаться самостоятельно сдвигать упавшие на линию деревья.