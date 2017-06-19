up

19.06.2017 понедельник

EUR 64.4561

USD 57.7408

В Тюмени 12..14 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Tele2 запустила 4G в Тюмени и Тюменской области

17:05 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 сообщает о запуске в эксплуатацию сети 4G в Тюменской области. Высокоскоростной Интернет доступен для использования абонентам компании в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

В Тюменской области LTE-сеть работает на частотах 800 и 1800 МГц. Особенностью частотного диапазона 800 МГц является широкая зона радиопокрытия. LTE-1800 обладает устойчивой проникающей способностью и обеспечивает высокий уровень сигнала не только на улицах, но и в помещениях, в том числе в цокольных помещениях и домах с толстыми кирпичными стенами.

Для запуска сети технические специалисты компании вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах сетевой инфраструктуры. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Ericsson, на которых ранее были построены сети 2G и 3G в Тюменской области.

Компания предлагает клиентам протестировать возможности новой сети. При подключении к тарифным планам "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" новые абоненты получают удвоенный пакет 4G-интернета при подключении к сети LTE на три месяца.

"Активных пользователей мобильного Интернета среди наших абонентов становится больше с каждым годом. С момента запуска Tele2 в Тюменской области их доля увеличилась в четыре раза. При этом в среднем каждый клиент стал качать в пять раз больше трафика в месяц по сравнению со статистикой 2015 года. Мы прогнозируем, что число пользователей и объемы потребляемого интернет-трафика продолжат расти. Своевременный запуск сети LTE расширяет для жителей региона спектр возможностей для использования современных технологий и общения на качественно новом уровне", - пояснил директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев. 

Чтобы воспользоваться мобильным Интернетом, клиенту Tele2 необходимо иметь SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. В случае если SIM-карта абонента не поддерживает 4G технологию, то необходимо обратиться для замены SIM в салон Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно, при предъявлении паспорта абонента. Для подключения к сети 4G в Тюмени, Ишиме и Тобольске необходим смартфон с поддержкой LTE в диапазоне 800 МГц.

Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного Интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Тюменских областях, в Удмуртской и Чувашской Республиках, Республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Теги: Tele2

Последние новости

19:30 Тобольск окутает цветной дым в День города
19:15 Ростуризм ожидает увеличения въездного турпотока в страну
18:45 На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки
18:21 Медики Ишима получили грамоты и подарки Фото
18:10 Тюмень впервые примет Международный геологический форум
18:00 20 июня - события дня
17:49 Тоболяки впервые увидят двухуровневый фейерверк
17:38 В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"
17:27 В час начала великой трагедии тюменцы вспомнят героев войны
17:16 День семьи в Тюмени отпразднуют под звуки этнической музыки
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил работников и ветеранов здравоохранения Тюменской области с праздником

Владимир Якушев поздравил медсанчасть "Нефтяник" с юбилеем

Программу "Бизнес класс" запустят в Тюменской области

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

Агрохолдинг "Юбилейный" завершил посевные работы

"Тюменский бройлер" представит два новых деликатеса

Оборот розничной торговли в Тюменской области составил более трехсот миллиардов

Общество

Тобольск окутает цветной дым в День города

Ростуризм ожидает увеличения въездного турпотока в страну

Медики Ишима получили грамоты и подарки

Спорт

Тюменцы привезли медали с этапа Кубка России по плаванию

Тюменские футболистки финишировали следом за "Сменой"

Тюменец будет защищать ворота "Шинника"

Происшествия

На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки

Госавтоинспекции необходима помощь свидетелей трагедии в Тобольске

Мама и малыш провалились под землю в центре Ноябрьска
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+