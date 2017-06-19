Tele2 запустила 4G в Тюмени и Тюменской области

Фото компании Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 сообщает о запуске в эксплуатацию сети 4G в Тюменской области. Высокоскоростной Интернет доступен для использования абонентам компании в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

В Тюменской области LTE-сеть работает на частотах 800 и 1800 МГц. Особенностью частотного диапазона 800 МГц является широкая зона радиопокрытия. LTE-1800 обладает устойчивой проникающей способностью и обеспечивает высокий уровень сигнала не только на улицах, но и в помещениях, в том числе в цокольных помещениях и домах с толстыми кирпичными стенами.

Для запуска сети технические специалисты компании вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах сетевой инфраструктуры. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Ericsson, на которых ранее были построены сети 2G и 3G в Тюменской области.

Компания предлагает клиентам протестировать возможности новой сети. При подключении к тарифным планам "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" новые абоненты получают удвоенный пакет 4G-интернета при подключении к сети LTE на три месяца.

"Активных пользователей мобильного Интернета среди наших абонентов становится больше с каждым годом. С момента запуска Tele2 в Тюменской области их доля увеличилась в четыре раза. При этом в среднем каждый клиент стал качать в пять раз больше трафика в месяц по сравнению со статистикой 2015 года. Мы прогнозируем, что число пользователей и объемы потребляемого интернет-трафика продолжат расти. Своевременный запуск сети LTE расширяет для жителей региона спектр возможностей для использования современных технологий и общения на качественно новом уровне", - пояснил директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.

Чтобы воспользоваться мобильным Интернетом, клиенту Tele2 необходимо иметь SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. В случае если SIM-карта абонента не поддерживает 4G технологию, то необходимо обратиться для замены SIM в салон Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно, при предъявлении паспорта абонента. Для подключения к сети 4G в Тюмени, Ишиме и Тобольске необходим смартфон с поддержкой LTE в диапазоне 800 МГц.

Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного Интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Тюменских областях, в Удмуртской и Чувашской Республиках, Республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.