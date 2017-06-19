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Лекцию у барельефа "Тюмень – Победителям" школьникам прочел его автор

16:54 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

55 воспитанников четвертых, пятых и шестых классов детских лагерей из школ №22 и №26 прослушали лекцию Сергея Титлинова о Великой Отечественной войне у барельефа "Тюмень – Победителям" на Исторической площади. 

11-летний Александр Спасейников рассказал, что в лекции его увлекли факты о войне и героизме советского народа.  "Даже раненый солдат пойдет защищать свою Родину. Я бы сделал также. Мы же в России живем! Россия – самая стойкая страна", - такое впечатление осталось после услышанного у ученика школы №26. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Его однокашника, 12-летнего Ярослава Письменного, всерьез увлекла лекция. "Когда я это слушал, чувствовал, как советские войска сражались на благо будущего России. Это вызвало во мне патриотизм. Мне все очень понравилось. Запомнился рассказ про женщину, которая потеряла девять своих сыновей. Мне было ее очень жалко", - прокомментировал он. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Монумент "Тюмень – Победителям" создавали как роман, сообщил его автор, генеральный директор творческо-производственного объединения "Екатеринбургский художественный фонд" Сергей Титлинов.

На лекциях ребята слушают историю о битве под Москвой и вплавленной в барельеф настоящей винтовке, найденной в Подмосковье, о блокаде Ленинграда и изображении девяти листов дневника Тани Савичевой, рядом с которыми – блокадная суточная пайка хлеба весом 125 граммов в натуральную величину.

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Барельеф рассказывает о Сталинградской битве и о подвиге тюменского связиста Матвея Путилова, который ценой собственной жизни зубами замкнул концы разорванных проводов, восстановив связь. Ребята узнают о битве на Курской дуге, видят в барельефе настоящие артиллерийские пули и гильзы, слушают рассказ о подростке Борисе Степанове, который работал на тюменском заводе №769 в годы войны.

Фото ИА "Тюменская линия"

Здесь же ребятам рассказывают об освобожденных узниках Освенцима и показывают точную копию самодельной куклы из варшавского гетто. И, наконец, Берлин: рейхстаг с реющим над ним знаменем Победы. Заключительный сюжет посвящен Параду Победы 24 июня 1945 года. 

"На самом краю барельефа пролетают журавли как реквием по всем солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Из глубины 1945 года эти птицы летят над современной Тюменью, ведь ради этого светлого будущего и отдали свои жизни миллионы наших защитников", – завершил лекцию Сергей Титлинов. 

Фото ИА "Тюменская линия"

По его словам, ему важно вызвать в детях "реакцию больших высоких эмоций". В учебниках дается статистика. Эмоции оставят память. 

"Надо сделать так, чтобы дети были потрясены - это одна из первых прививок от беспамятства, от фальсификации нашей истории. Ради этого и сделали барельеф", - пояснил Сергей Титлинов. 

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: Сергей Титлинов , барельеф , парад Победы

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