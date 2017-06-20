Семейный праздник устроят для всех, кто придет на Цветной бульвар

Фото Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Праздник "Планета семья" пройдет на Цветном бульваре 24 июня с 11 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выступает организатором проекта и призывает любить и беречь детей и счастливое детство. Мероприятие поможет гостям получить много полезной информации об ответственном родительстве и методах воспитания без применения насилия.

Пройдут эксперименты с применением сухого льда, творческие мастер-классы (роспись фигур и бумажная пластика), легоконструирование, книжный мастер-класс и другие, анимационные программы (прокат велосипедов, самокатов, электромобилей, театрализованное представление для малышей, шоу мыльных пузырей), подвижные игры и флешмобы (спортивные состязания для всей семьи, коллективные танцы и упражнения по управлению гневом, выпуск воздушных шаров), картонный город (игрушки из картона в человеческий рост ) и "Лабиринт семейных трудностей", а также интерактивная программа на сцене с участием гостей и ведущих экспертов-психологов, фотозоны, раздача сувениров, конкурсы, викторины, вручение призов и подарков.

"Планета семья" позволит родителям получить ответы на вопросы о воспитании без жестокости, услышать экспертные мнения о взаимоотношениях детей и родителей, о различных формах семейного устройства детей, оставшихся без родителей. Папы и мамы узнают о возможностях портала "Я – родитель!", присоединятся к движению "Россия – без жестокости к детям", примут участие в тренингах по управлению эмоциями, вместе с детьми поучаствуют в играх и творческих занятиях, сообщает пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Соб. инф.