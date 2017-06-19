Медики Ишима получили грамоты и подарки

Фото пресс-службы областной больницы № 4

Более 120 медицинских работников были отмечены грамотами в Ишиме. Праздник прошел в "тридцатке", где концертные номера чередовались с церемонией награждения лучших сотрудников областной больницы № 4.

Звание "Отличник здравоохранения" получили сразу четверо: заведующая терапевтическим отделением №1 Наталья Захарова, заведующий хирургическим отделением Максим Мальцев, врач-невролог поликлиники №1 Людмила Тырцова и врач-терапевт Армизонской районной больницы объединенного филиала №3 Лориса Борисова. Десяти сотрудникам вручили благодарности министра здравоохранения РФ.

Главный врач Дмитрий Бутов поблагодарил сотрудников за такой важный и сложный труд и отметил, что реализовано много значимых проектов, впереди их будет еще больше. "Только вместе с вами мы сможем выполнить поставленные перед нами задачи. Огромных успехов вам и благополучия вам и вашим семьям", - поздравил коллег главврач.

На мероприятии было названо имя врача-победителя народного конкурса "Признание". Проводится он в медучреждении второй год. Главный критерий – это количество положительных отзывов пациентов, поступивших в адрес врача в течение года.

Победителем 2017 года стала врач-невролог, заведующая первичным сосудистым отделением областной больницы №4 Наталия Холмова. За победу ей был вручен сертификат на 50 тыс. рублей для поездки на Черное море.

"Для меня это большая и приятная неожиданность! Когда я услышала свое имя, меня эмоции просто захлестнули. Признание пациентов дорогого стоит. Очень рада моей победе моя семья. Планируем поехать на море все вместе", - поделилась Наталия Холмова.

Чествовали в этот день также ветеранов отрасли и молодых специалистов, которые после окончания образовательных учреждений пошли работать в ишимскую медицину. Начинающим докторам и среднему медперсоналу были вручены подарки, а ветеранам – сладости от местной кондитерской фабрики, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Кроме того, 10 счастливчиков стали обладателями сертификатов на приобретение дизайнерской медицинской одежды "FALCHENKO uniform" в "Армейском магазине".

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Соб.инф.