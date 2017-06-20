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Юные жители Ярковского района проводят вечера весело и с пользой

13:00 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Первая смена работы вечерних досуговых площадок для детей открылась в учреждениях культуры Ярковского района. Она завершится 30 июня. Досуговые площадки открыты ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 18 часов до 21 часа.

Лето-2017 для юных жителей района проходит под знаком Года экологии. На площадках детей ждут творческие, интеллектуальные и подвижные игры, минутки здоровья на свежем воздухе, веселые конкурсы, экоэстафеты и настоящие экочудеса.

Вечерние площадки доступны и для жителей малых деревень, где нет стационарных учреждений культуры. С ребятами здесь работают специалисты передвижных культурных комплексов, сообщает администрация Ярковского района.

Первые посетители площадок уже знают, что летние вечера можно проводить не только весело, но и полезно. В Плехановском сельском клубе в день открытия площадки "Зеленый островок" было организовано театрализованное представление "Ах, это лето!". Взрослые и дети с удовольствием играли на свежем воздухе, катались на самокатах, участвовали в эстафетах с переноской мячей, с обручем, получили ценные знания о технике безопасности.

На досуговой площадке "Необыкновенные приключения" в Гилевском ЦКД ребята рассказывали стихи, танцевали, исполняли песни, участвовали в игровой программе "Сказки волшебной песочницы". После игровой программы началась дискотека. Завершился первый день "Вечерним огоньком", на котором дети рассказали о том, что они хотели бы увидеть на вечерней площадке летом.

Соб. инф.

Теги: детский летний отдых , досуг , культура , Год экологии , Ярковский район

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