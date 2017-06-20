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В Тюменском районе починили крыши, которые повредила стихия

12:27 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото портала "Тюмень - наш дом"

Восстановлены линии электропередач в детских лагерях "Ребячья республика" и "Олимпийская Ребячка", а также в Мальковском, Боровском, Созоновском, Успенском муниципальных образованиях и п. Богандинский в Тюменском районе.

Продолжается устранение последствий шквалистого ветра и грозы на территории района. В с. Горьковка восстановлена кровля четырех многоквартирных домов. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Для жителей организован подвоз воды.

По всем вопросам жизнеобеспечения информацию необходимо передавать как непосредственно в администрации сельских поселений, а также по телефону 30-37-19 или в Центр оперативных данных по номеру 112. Вся информация будет принята, рассмотрена и по ней будет вынесено оперативное решение.

Оперативный штаб комиссии по ГО и ЧС работает круглосуточно до устранения всех неисправностей, причиненных стихией, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Соб. инф.

Теги: Тюменский район , электроснабжение , Ребячья республика , водоснабжение , Олимпийская Ребячка , непогода , ремонт

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