Систему резервуаров для ливневых вод могут внедрить в Тюмени

tyumen-city.ru

Проектные организации готовят для Тюмени документацию по устройству резервуаров для ливневой канализации. Их предполагается устанавливать в тех местах, где вода не успевает уходить.

Как рассказал руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин, когда стали готовить техзадание, выяснилось, что авторы схемы водоснабжения и водоотведения Тюмени, московская фирма "Гитест", не уверены в том, что создание этого дорогостоящего строительного объекта поможет решить все проблемы, и попросили дополнительное финансирование. "Такая система резервуаров отсутствует где-либо, и мы не можем заранее убедиться в ее эффективности. Сейчас мы дополнительно проводим консультации с тюменскими проектными организациями. Получим компетентное мнение, и решение будет принято", – прокомментировал он ситуацию и уточнил, что московские инженеры предлагали возвести бетонные резервуары общим объемом от 8 до 10 тыс. куб. м, а компания "Урал полипластик" – пластиковый резервуар объемом от 3 до 3,5 тыс. куб. м.

Отметим, что в Тюмени система ливневой канализации рассчитана на нормативное выпадение осадков. За последние 2 дня на город выпало 56,7 мм осадков при норме июня 56 мм.

"Ливневая канализация, хоть и не рассчитана на такой объем осадков, который выпал за прошедшие сутки, практически везде справилась со своей функцией, но есть подтопленные участки, - сказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин. - Все дорожные службы работают в усиленном режиме, проводится дополнительная очистка дождеприемных колодцев, обследуются места подтопления. Техника работает на всех проблемных участках, которые мы зафиксировали".

Среди проблемных районов города улица Пролетарская, ул. 50 лет Октября в районе ул. Воровского, улицы Энергостпроителей и Малая Боровская в районе Войновки, микрорайон МЖК… Там вода откачивается машинами, в случае необходимости будет направлена дополнительная техника.

Ситуация с ликвидацией последствий непогоды находится на контроле у главы администрации Тюмени. Проводится мониторинг ситуации, запланированы селекторные совещания с ресурсоснабжающими организациями, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.