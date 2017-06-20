СИБУР вошел в тройку лидеров среди студентов инженерных специальностей по версии Universum

sibur.ru

СИБУР в третий раз признан самым привлекательным работодателем среди российских студентов в категории "Химическая промышленность". Такие результаты исследования международной консалтинговой компании Universum.

СИБУР также вошел в тройку лидеров в категории "Инжиниринг/естественные науки". Годом ранее компания занимала 29 место в этом списке.

Основу рейтинга составляет исследование, в ходе которого с ноября 2016 по март 2017 года было опрошено более 23 тыс. российских студентов из 97 вузов. Средний возраст опрошенных — 21,4 года, сообщают корпоративные коммуникации ООО "СИБУР".

"СИБУР внедряет инновационные технологии, поощряет реализацию новаторских подходов, за счет чего растет интерес к компании среди студентов инженерных направлений.Современная нефтехимия – высокотехнологичная отрасль, инженеры на наших производствах работают с автоматизированными системами. Кроме того, мы ведем активную работу со студентами, помогаем молодыми специалистами освоить новую для себя профессиональную среду и раскрыть свой потенциал", - отметил исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

Отметим, что СИБУР стабильно занимает топ-места в рейтингах работодателей. Так, компания заняла первое место в рейтинге "Работодателей России 2016", представленным кадровым холдингом Headhunter. По результатам исследования международных консалтинговых компаний Universum и Randstad за 2015 и 2016 годы СИБУР признан самым привлекательным работодателем в категории "Химическая промышленность". Подробную информацию о карьерных возможностях в СИБУРе можно посмотреть здесь.