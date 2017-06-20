Определены праздничные выходные дни в 2018 году

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Проект о переносе выходных дней в 2018 году проходит общественные обсуждения. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство труда и социальной защиты предлагает перенести выходной с 6 января (выпадает на субботу) на пятницу, 9 марта. Тогда получится, что россияне отдохнут 8 и 9 марта. Кроме того, Минтруд хочет сделать нерабочими 30 апреля (понедельник) и 2 мая (среда) за счет субботы, 28 апреля, и воскресенья, 7 января. Поскольку 1 мая и так праздник, выходными станут сразу три дня.

В июне трудиться не надо будет 11 июня (понедельник), при том что 12 июня праздничный день. Зато суббота, 9 июня, станет рабочей.

31 декабря 2018 года, который приходится на понедельник, Минтруд намерен сделать выходным, однако в субботу, 29 декабря, придется поработать.