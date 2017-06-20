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Компания Baker Hughes – выгодный партнер для Тюменской области, считает Сергей Корепанов

16:16 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество Тюменской области с американской компанией Baker Hughes выгодно сразу с трех позиций: импортозамещающая продукция, новые рабочие места и налоги.

На это обратил внимание председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на открытии завода по производству оборудования заканчивания скважин Baker Hughes в Тюмени.

"Продукция востребована в регионе, ей уже интересуются нефтедобывающие компании на Ямале и в Ханты-Мансийском округе. Кроме того, нефтепогружной кабель, который здесь производят с 2014 года, почти полностью уходит на наш север. Еще один важный момент – рабочие места. Губернатор Владимир Якушев в послании поставил задачу создать новые высококвалифицированные места, и завод Baker Hughes – еще один шаг к этому", - отметил он.

Напомнил Сергей Корепанов и о налоговых поступлениях в региональную казну. По его словам, в 2016 году компания Baker Hughes перечислила в бюджеты всех уровней более 90 млн рублей, из них около 40 млн рублей – в бюджет Тюменской области. Новое производство увеличит поступления.

"Надо сказать, что особо льготами мы их никогда не баловали, оплачивали только выставки для предприятий, и это тоже одна из форм поддержки. Полагаю, что на этом не остановимся, мы готовы сотрудничать", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Напомним, с 2014 года компания Baker Hughes производит в Тюмени силовые кабели для электропогружных насосов. В 2017 к ним добавились гидравлические эксплуатационные пакеры, муфты, системы многоступенчатого гидроразрыва пласта, подвески хвостовика, нагнетательные клапаны и другие системы для скважин с аномально высоким пластовым давлением, температурой и содержанием сероводорода. По словам специалистов, новое предприятие удовлетворит спрос на нефтесервисную продукцию среди крупнейших нефте- и газодобытчиков Западной Сибири и обеспечит полный производственный цикл в регионе.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: новые рабочие места , Baker Hughes , налоги , Сергей Корепанов , инвестиции , импортозамещение , нефтегазовая отрасль

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