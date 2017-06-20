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Опыт городского проекта "Перезагрузка" распространяется в регионе

17:00 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДТиС "Пионер"

Проект "Перезагрузка" имеет большую перспективу развития и расширяет горизонты.

Такое мнение выразила руководитель клуба общения молодых людей с особенностями здоровья "Горизонт" Дворца творчества и спорта "Пионер" Светлана Жукова на финальной встрече сезона проектов "Перезагрузка. Новые горизонты" и "Перезагрузка. Время семьи" для людей с особенностями здоровья.

Проект "Перезагрузка. Новые горизонты" призван помочь людям интегрировать систему конструктивных отношений, приобрести уверенность в себе, разрушить стереотипы общества в отношении людей с инвалидностью. Идея создания проекта родилась в 2014 году.

В течение 2017 года участники клуба посещали занятия по различным направлениям дополнительного образования и культурно-досуговые мероприятия, сообщает ДТиС "Пионер".

В финальной встрече сезона приняли участие 80 человек. Молодые люди исполняли песни на русском и английском языках, танцевали и читали стихи. Все участники совершили экскурсию по городу на двухэтажном автобусе.

Настоящим сюрпризом стала ярмарка по обмену вещами, обувью, предметами быта, книгами. Руководители проекта надеются, что акция станет доброй традицией закрытия сезона.

Задача проекта "Перезагрузка. Время семьи": создание условий для совместного развития детей, независимо от их особенностей. В течение 2017 года семьи собирались для участия в творческих мастер-классах по различным направлениям досуговой деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, также проходили обучение дистанционно.

Фото ДТиС "Пионер"

На заключительной встрече состоялись уроки и мастер-классы по конструированию, шаромоделированию, рисованию пластилином и песком и др. Для ребят и их родителей выступили таланты ДТиС "Пионер" и состоялась дискотека.

"Наш проект не имеет аналогов. Тем не менее, коллеги из различных муниципальных образований Тюменской области перенимают опыт, создавая свои проекты. Это значит, что "Перезагрузка" имеет большую перспективу развития и действительно расширяет горизонты!", ‒ подчеркнула Светлана Жукова.

                                                            

Соб. инф.

Теги: молодежь , ДИ Пионер , инвалиды , особые дети , семьи , реабилитация

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