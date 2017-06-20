Стартовала первая смена молодежного форума "УТРО"

форумутро.рф

Первая смена молодежного форума "УТРО" начала работу на территории пансионата "Карагайский бор" 20 июня. Здесь собрались молодые профессионалы со всей России. В 21 час 30 минут начнется церемония открытия форума, которую все желающие смогут посмотреть в прямой трансляции телеканала "Первый областной".

За 5 дней участникам предстоит пройти образовательную программу по шести направлениям: "Урал Патриотичный", "Урал Предприимчивый", "Урал Политический", "Урал Исторический", "Урал Добровольческий" и "Урал Экологический". Каждая площадка проводится регионом Уральского федерального округа и включает уникальные мероприятия в своей тематической сфере.

Так, начинающие политики составят техническую карту избирательной кампании и проработают имидж идеального оратора, а добровольцы представят выставку успешных волонтерских практик. Экологи создадут "Аллею дружбы", на которой самостоятельно высадят 10 туй, а молодые предприниматели посетят индивидуальные коуч-сессии с экспертами.

Помимо образовательной программы организаторы подготовили различные досуговые мероприятия. Участники попробуют приготовить необычные блюда совместно с шеф-поварами на кулинарном мастер-классе "Кухня", пройдут состязания на "Больших гонках" и станут героями народных игр, забав, обрядов и хороводов на фольклорном фестивале. В вечернее время всем желающим предложат посмотреть интересные кинофильмы, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией на следующий день.

Программу вовлечения молодежи и популяризации среди нее здорового образа жизни составит обширный блок спортивных мероприятий: утренние тренировки, занятия йогой, мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и дартс. Особенным событием станет Спартакиада, по итогам которой самая спортивная делегация получит Кубок форума. Также участники смогут сдать нормативы физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне!" и получить знак отличия.

Оригинальные факультативы будут представлены в виде 19 разноплановых площадок. Обучение хореографии, рисование, флэтбол, бампербол, контурирование и стробинг, флористика – малый перечень того, что ждет активистов в свободное время от основного обучения.

"Челябинская область готова провести форум "УТРО" на высоком уровне. Мы уверены, что это мероприятие станет лучшим событием лета для всей молодежи нашего округа! Постарались учесть все: плодотворные образовательные занятия, насыщенная культурная программа и многочисленные спортивные площадки. Также в "Карагайском бору" организовано несколько территорий для продуктивной рабочей деятельности и хорошего отдыха", – комментирует заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Главным мероприятием форума станет грантовый конкурс молодежных проектов, на котором молодым людям представится возможность презентовать свои идеи перед региональными и федеральными экспертами и выиграть финансовую поддержку на реализацию инициативы. В этом году фонд грантового конкурса составляет 8 млн рублей.

Отметим, открытие смены пройдет под девизом "Выйти за грань": для молодых профессионалов выступят творческие коллективы Урала, представят фаер-шоу и проведут видео-дискотеку. Завершится программа церемонией закрытия "Навсегда в сердце", где объявят имена победителей грантового конкурса и назовут лучшую делегацию, сообщает пресс-служба форума.