В тюменском аэропорту сожгли дыни и черешню

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Около 20 кг продукции, ввезенной с нарушением требований законодательства, обнаружили инспекторы управления Россельхонадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в международном секторе пункта пропуска аэропорта Рощино.

В багаже шести пассажиров, прибывших в регион из Узбекистана, обнаружили огурцы, нектарины, яблоки, дыни и черешню. Вся изъятая продукция сожжена, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана введены с 16 апреля 2012 года в связи с систематическими выявлениями карантинных для Российской Федерации объектов.

По вопросам ввоза и вывоза продукции растительного происхождения можно обратиться в управление по телефонам: (3452) 49-64-90, 43-02-01.

Соб. инф.