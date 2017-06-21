В тюменском аэропорту сожгли дыни и черешню
www.thefashion-brasserie.com
Около 20 кг продукции, ввезенной с нарушением требований законодательства, обнаружили инспекторы управления Россельхонадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в международном секторе пункта пропуска аэропорта Рощино.
В багаже шести пассажиров, прибывших в регион из Узбекистана, обнаружили огурцы, нектарины, яблоки, дыни и черешню. Вся изъятая продукция сожжена, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана введены с 16 апреля 2012 года в связи с систематическими выявлениями карантинных для Российской Федерации объектов.
По вопросам ввоза и вывоза продукции растительного происхождения можно обратиться в управление по телефонам: (3452) 49-64-90, 43-02-01.
Соб. инф.