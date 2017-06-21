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Тюменские кинологи в погонах отмечают профессиональный праздник

10:51 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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Грамоты и благодарственные письма сотрудникам, отличившимся на службе, вручил начальник центра кинологической службы УМВД России по Тюменской области Евгений Бердышев  в честь празднования 108 годовщины со дня образования кинологических подразделений в системе МВД России.

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Среди награжденных полицейский-кинолог отдельного батальона патрульно-постовой службы Екатерина Смирнова. Специалист с 4-летним стажем в службе вместе со своей собакой английским кокер-спаниелем Ашей только за одни сутки из незаконного оборота наркотиков изъяли запрещенные синтетические вещества в особо крупном размере.

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В канун профессионального праздника кинолог Яна Каргаполова и ее четвероногий напарник Драйв результативно отработали на трех преступлениях. В одном из случаев задержан подозреваемый в краже, в другом – подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Благодаря острому нюху служебной собаки обнаружены вещественные доказательства совершенного грабежа.

Тюменские кинологи и их питомцы осуществляют охраняют общественный порядок не только на юге области, но и будучи в служебных командировках в республиках Дагестан и Крым. 

В подразделении несут службу 47 специалистов по работе со служебными собаками. В областном питомнике живут 65 четвероногих стражей порядка.  Часть из них – специалисты по розыску наркотических средств, часть – по определению взрывчатых средств и взрывных устройств. Есть среди собак караульные и розыскные.

Конечно же, результат в оперативно-служебной деятельности можно достигнуть только в тандеме, уверены кинологи. По итогам пяти месяцев 2017 года на счету у сотрудников областного подразделения более 200 раскрытых преступлений, а это значит, что за совершение краж, разбоев, грабежей, угонов и других преступлений, виновные будут привлечены к ответственности.

Теги: праздник , УМВД России по Тюменской области , кинологи

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