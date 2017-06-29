День памяти партизан и подпольщиков отмечают в России

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Директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления создали Совнарком СССР и ЦК ВКП 29 июня 1941 года.

В годы Великой Отечественной войны в тылу немецких войск в условиях жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная война в форме партизанского и подпольного движения. Это было уникальное явление. По своему размаху и эффективности оно оказалось неожиданным для противника, хотя в СССР не было ни заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее ведению кадров. Массовое партизанское движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления агрессорам.

3 июля 1941 года в речи Иосифа Сталина по радио прозвучали призывы к развертыванию в тылу врага партизанской и диверсионной деятельности. 30 мая 1942 года Сталин дал указание создать при Ставке Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского движения. Этот штаб возглавил Пантелеймон Понаморенко, заместителями которого были утверждены представители Генерального штаба и НКВД.

В Берлине возлагали надежды на то, что усилением террора удастся в зародыше задушить движение сопротивления на оккупированных советских землях. Генерал-фельдмаршал Кейтель 16 сентября 1941 года издал приказ, согласно которому за покушение на одного немца предписывалось брать в заложники и уничтожать от 50 до 100 мужчин и женщин из числа местных жителей.

Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, совершали глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советское командование ценными разведывательными сведениями и т. д. Наиболее крупной в 1943 году была проведенная партизанами операция "Рельсовая война", которая являлась составной частью битвы под Курском. Во время операции было взорвано 1 тыс. 342 км одноколейного железнодорожного пути. Только в Белоруссии было пущено под откос 836 эшелонов и три бронепоезда. Некоторые железнодорожные магистрали были выведены из строя, что способствовало успешному наступлению Красной армии.

Всего в 1941-1944 гг. в тылу врага действовало 6 тыс. 200 партизанских отрядов общей численностью 1 млн человек. С 1942 года в тылу у противника образовывались целые партизанские края, в которых восстанавливалась советская власть. Особую роль они сыграли в нарушении тыловых коммуникаций. За годы войны партизаны произвели 20 тыс. крушений поездов, уничтожили 2 тыс. 500 паровозов, подорвали 12 тыс. мостов на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 42 тыс. автомашин, 350 тыс. вагонов, цистерн и платформ, вывели из строя 6 тыс. танков и бронемашин, сбили в воздухе и взорвали на аэродромах 1 тыс. 100 самолетов, уничтожили более 600 тыс. и взяли в плен более 50 тыс. солдат и офицеров противника. Такого количества живой силы и техники хватило бы для создания крупной стратегической группировки врага.

Временно оккупированная советская территория не стала для захватчиков обеспеченным тылом. Это была прежде всего заслуга партизан и подпольщиков. Более 300 тыс. партизан были награждены орденами и медалями. 249 партизанам присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого высокого звания дважды.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество.