Куклы, опера и смех: какими культурными событиями тюменцев удивит июль

mkrf.ru

Череда ярких культурных событий ждет тюменцев в июле. Интересно будет и любителям классической оперы, и детям, и ценителям острого юмора.

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмени" разработали Топ самых интересных событий, который поможет составить собственную культурную программу на предстоящий месяц.

В начале июля Свердловский государственный академический театр драмы даст заключительные спектакли на сцене Тюменского драмтеатра. 1 июля состоится показ спектакля "Отцы и дети", 2 июля зрители увидят "Филумену Мартурано".

Насыщенную программу для детей подготовил Тюменский театр кукол. Юных зрителей приглашают на известную сказку "Маша и Медведь". Особенность этого спектакля заключается в том, что актеры играют в костюмах и масках диснеевского образца. На сцене покажут и полюбившуюся всему миру сказку "Конек-Горбунок", а также премьерный спектакль "Озорной гусенок".

Любители юмористических представлений в июле смогут от души повеселиться на выступлении "Супер-хохот-шоу "Кривое Зеркало". Юмористы Михаил Церишенко, Александр Морозов и Михаил Вашуков представят программу "Хочешь жить – умей смеяться!".

Наконец, самым масштабным культурным событием этого месяца обещает стать ежегодный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который пройдет 14-15 июля в Тюмени и Тобольске.

В Тюмени фестиваль стартует 14 февраля в ДК "Нефтяник". Там артисты музыкального театра "Геликон-опера" и Тюменский филармонический оркестр представят популярную оперетту Иоганна Штрауса – "Летучая мышь". За дирижерским пультом Валерий Кирьянов ("Геликон-опера"). В тот же вечер музыкальный театр "Геликон-опера" и музыканты Тюменского филармонического оркестра представят "Кофейную кантату" Баха, а слушателей угостят свежесваренным напитком.

На гала-концерте "Роман с Сибирью" в Тобольске выступят ведущие солисты и хор Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством народного артиста России Дмитрия Бертмана. В сопровождении Тюменского филармонического оркестра музыканты исполнят оперу "Сибирь" композитора Умберто Джордано в оригинальном исполнении, которую тематически дополнят произведения Александра Алябьева, 230-летнему юбилею которого посвящен фестиваль в этом году.

Познакомиться с мероприятиями Тюменского концертно-театрального объединения и проекта "Афиша Тюмени" можно в социальных сетях.