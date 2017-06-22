Столицей фестиваля малых городов России в 2018 году станет Тобольск

amtg-rus.ru

Более 37 творческих коллективов из 19 городов России приняли участие в III фестивале малых городов в Суздале. Посетили праздник более 4 тыс. человек.

Напомним, в Ассоциацию малых туристских городов России входят 13 городов: Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск и Углич. Каждый год они представляют на фестивале свой туристический потенциал и рассказывают о местных особенностях.

Главными акцентами праздника в 2017 году стали гастрономические бренды и сувениры Золотого кольца. На фестивале работали творческие площадки, торговые и гастрономические ряды, проходили фольклорно-исторические презентации, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы по прикладному искусству и народным промыслам, большой гастрономический конкурс.

Более 500 человек прошли по улицам Суздаля в костюмированном театрализованном шествии. В день закрытия в честь десятилетия Ассоциации малых туристских городов России участники заложили яблоневый сад на территории Спасо-Евфимиева монастыря, сообщает пресс-служба ассоциации.

Следующий фестиваль малых городов России пройдет в Тобольске в 2018 году. Напомним, что главная цель мероприятия: объединить малые российские города на общей площадке для совместного продвижения позитивного образа российских провинций, презентация традиций, культурного и гастрономического многообразия и продвижения культурного наследия.