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Молодые специалисты в сфере ЖКХ представили в Тюмени инновационные проекты

14:09 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы компании «Тюмень Водоканал»

Передовые технологии и инновационные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения, за которыми будущее всей отрасли, обсудили в Тюмени на межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов группы компаний "Росводоканал". Город Тюмень традиционно выступил в этом году площадкой для дискуссии талантливых молодых специалистов в сфере ЖКХ из семи крупных регионов России.

"Это мероприятие в таком масштабе проходит в Тюмени второй год подряд, и мы готовы "прописать" его в нашем городе, - сказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, приветствуя молодых исследователей, приехавших из Краснодара и Омска, Оренбурга и Твери, Воронежа и Барнаула. - Тюмень обладает определенным магнетизмом с точки зрения процессов здесь происходящих, потому что это территория опережающего развития, интенсивного экономического роста".

Заместитель губернатора отметил, что бизнес-сообщество, региональная и муниципальная власть уделяют большое внимание кадровому потенциалу и работе молодых специалистов. "Все новое рождается юным, цепким и пытливым умом, - подытожил он. - Молодые специалисты каждый в своей сфере разрабатывает актуальную проблему - производство, технологии, экономика, финансы, маркетинг, общеорганизационные вопросы... Здесь мелочей не бывает и все направления очень интересные".

Город Тюмень неслучайно уже второй год официально становится своего рода столицей научного молодежного движения в сфере водоснабжения и водоотведения. Ведь именно в тюменском водоканале в 2009 году зародилась идея проведения подобных мероприятий, когда на предприятии был сформирован совет молодых специалистов. В 2011 году была организована первая научно-практическая конференция с региональными водоканалами посредствам конференц-связи. С тех пор на научно-практической конференции было представлено более 300 докладов молодых специалистов, каждый из которых получил экспертное заключение и оценку экономической эффективности. Большая часть этих проектов уже эффективно реализована или реализуется в региональных водоканалах, а исследования признаны лучшими практиками в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

Например, результаты прошлогоднего исследования Артура Волкова из Краснодара позволили провести модернизацию повысительных насосных станций водоснабжения, значительно сократив эксплуатационные затраты на их обслуживание и потребление электроэнергии, проект Алёны Ивановой из Омска о применении снегоплавильных установок стал началом для развития этого направления деятельности во многих региональных водоканалах, доклад Ильнура Усманова из Оренбурга о повышении процесса дефосфотации (удаления фосфора из сточных вод) на очистных сооружениях канализации, способен изменить в будущем типовые проектные решения при строительстве данных сооружений, предложения Майи Акопян и Алексея Иванова из Тюмени по внедрению мобильной версии интерактивной карты сетей водоотведения уже реализовано и теперь мастера аварийных бригад с помощью этого программного продукта получают всю необходимую для работы информацию в режиме реального времени, работа Анны Смирновой из Твери систематизировала правовую базу о сбросах сточных вод в систему центральной канализации и показала пути борьбы с теми, кто нарушает установленные нормативы, а исследованные Татьяной Ивановой из Барнаула технологии повышения надёжности и срока службы насосного оборудования стали поводом для развития и применения этих практик на региональных водоканалах.

"В конференции приняли участие авторы 25 научно-практических докладов – победители региональных этапов из 7 регионов, - пояснил генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков. - Все исследовательские работы, которые будут защищены и отмечены в рамках научно-практической конференции молодых специалистов, получат глубокую экспертную оценку и станут основой новых решений, новых проектов. Ведь большая часть молодежных инноваций направлена на повышение надежности и качества, предоставляемых потребителям услуг".

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фото пресс-службы компании «Тюмень Водоканал»
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Борис Олейник

Теги: Тюмень Водоканал , молодые профессионалы , Антон Михальков , инновационные проекты , Вячеслав Вахрин , конференция

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