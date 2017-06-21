Абоненты Тюменской области переходят в Tele2

Фото компании Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 отмечает рост популярности услуги переноса номера (MNP) в сеть компании в Тюменской области.

За первый квартал число абонентов, перешедших в Tele2 с сохранением номера, увеличилось на 12% по отношению к первому кварталу 2016 года.

Процедура перехода проста: абонент приходит в салон связи оператора в регионе или заходит на сайт интернет-магазина и пишет заявление.

Процедура занимает восемь дней при условии отсутствия задолженности и корректности паспортных данных, занесенных в базу предыдущего оператора. Абонент самостоятельно определяет для него дату перехода в диапазоне от восьми дней до шести месяцев с момента подачи заявления.

При подключении к Tele2 с сохранением номера в период с 26 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года абонентам предоставляется бонус в размере 300 рублей. Услуга переноса номера в сеть Tele2 бесплатна.

Сумма 300 рублей зачисляется на лицевой счет равными частями по 100 рублей ежемесячно в течение трех месяцев, начиная со следующего месяца после переноса номера в Tele2.

Первый бонус поступит на счет безусловно, для получения следующих бонусов нужно пополнять счет на сумму не менее 50 рублей в месяц. Зачисление бонуса производится до 10 числа, при этом поступает уведомление.

Предложение действительно для абонентов-физических лиц на всех тарифных планах, доступных для перехода и подключения, кроме тарифов корпоративного сегмента и М2М. При смене тарифного плана акция продолжает действовать, сумма бонуса не сгорает.

Участие в акции возможно только однократно для одной SIM-карты.

Бонус является скидкой на услуги связи и не может быть выдан в денежном выражении или обменен на товары и услуги, в том числе на услуги "Мобильной коммерции".

Пополнением счета являются активация карты экспресс-оплаты, перевод с банковской карты или банковского счета, оплата через платежную систему. Пополнение счета посредством "Обещанного платежа" и "Мобильного перевода" не учитываются. При этом для предоставления бонуса из суммы пополнения вычитаются средства, которые абонент перевел со своего счета, в том числе посредством "Мобильного перевода" и "Мобильной коммерции".