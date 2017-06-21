Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

www.amurobl.ru

Предприниматели Амурской и Тюменской областей обсудили возможности участия и сотрудничества в реализации крупных инвестпроектов в Приамурье.

Встреча бизнесменов состоялась в рамках круглого стола в правительстве Амурской области. Делегация тюменских предпринимателей прибыла в Благовещенск во главе с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонидом Остроумовым. Бизнесменам представили наиболее перспективные инвестиционные проекты и площадки Приамурья.

По словам заместителя председателя правительства Амурской области Андрея Донца, в Тюменской области бизнес имеет большой опыт участия в масштабных проектах нефтегазовой промышленности, в том числе таких компаний как Газпром, СИБУР и Роснефть. Предприятия Приамурья только начинают интегрироваться в аналогичные проекты, реализуемые в регионе, в частности в проекты строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода. Поэтому открытые встречи амурских и тюменских предприятий важны с точки зрения обмена информацией, поиска возможностей кооперации мощностей, выработки взаимовыгодных инициатив, сотрудничества в сфере образовательных программ.

Для тюменской делегации министерство экономического развития Амурской области на круглом столе представило инвестиционные возможности региона, в том числе преимущества создания предприятий на территориях опережающего развития, которые в числе прочего выражаются в налоговых льготах, сообщает правительство Амурской области.

Леонид Остроумов в свою очередь рассказал о механизмах комплексной поддержки бизнеса, работающего в Тюменской области, которые также предполагают различные налоговые льготы, административное сопровождение перспективных проектов, инвестиционные займы и другие мероприятия. В реестре инвестпроектов Тюменской области более 490 проектов с объемом инвестиций более 1,6 трлн рублей, предполагающих создание 43 тыс. рабочих мест. Одной из точек роста является Тобольская промышленная площадка СИБУРа, включая строящийся завод "ЗапСибНефтехим" – проект, поддерживаемый министерством промышленности и торговли РФ отметил Леонид Остроумов.

В рамках круглого стола предпринимателям Амурской и Тюменской областей представили информацию о реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода, заказчиком и инвестором которого является компания "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством по проекту выполняет НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР). Директор по материально-техническому обеспечению проектного офиса "Строительство Амурского ГПЗ" НИПИГАЗа Алексей Собина представил подробную информацию о принципах закупочной деятельности при реализации проекта, описав модель закупок, критерии и принципы квалификации поставщиков НИПИГАЗа, а также ответил на вопросы представителей бизнеса.

В свою очередь амурские предприниматели рассказали о своем опыте участия в открытых конкурсных процедурах и имеющихся возможностях для крупных инвестиционных проектов.

"Я хочу отметить прозрачность процесса: любой может подать заявку, предложить обоснованную цену, оптимальные сроки и участвовать в тендерных процедурах. Мы не заметили больших трудностей в прохождении квалификационного отбора. Кроме того, немаловажно, что оплата за выполненный заказ нашему предприятию была произведена в сроки, предусмотренные контрактом", - рассказал предприниматель из Благовещенска Петр Глазунов.

"Круглый стол – это отличная площадка для дискуссий и для того, чтобы мы сделали шаги навстречу друг другу. Мы предложили, и амурские компании поддержали нас - составить перечень потенциальных возможностей – что интересно нам, чего не хватает, что можно организовать. Это позволит комплексно оценить возможности предприятий Амурской области для выстраивания партнерских отношений", – отметил Алексей Собина.

В рамках визита представителей предприятий Тюменской области будут организованы совместные деловые встречи с амурскими бизнесменами для выработки совместных решений по участию в проектах Амурской области.

Соб. инф.