up

21.06.2017 среда

EUR 65.321

USD 58.5786

В Тюмени 15..17 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

15:51 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.amurobl.ru

Предприниматели Амурской и Тюменской областей обсудили возможности участия и сотрудничества в реализации крупных инвестпроектов в Приамурье.

Встреча бизнесменов состоялась в рамках круглого стола в правительстве Амурской области. Делегация тюменских предпринимателей прибыла в Благовещенск во главе с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонидом Остроумовым. Бизнесменам представили наиболее перспективные инвестиционные проекты и площадки Приамурья.

По словам заместителя председателя правительства Амурской области Андрея Донца, в Тюменской области бизнес имеет большой опыт участия в масштабных проектах нефтегазовой промышленности, в том числе таких компаний как Газпром, СИБУР и Роснефть. Предприятия Приамурья только начинают интегрироваться в аналогичные проекты, реализуемые в регионе, в частности в проекты строительства магистрального газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода. Поэтому открытые встречи амурских и тюменских предприятий важны с точки зрения обмена информацией, поиска возможностей кооперации мощностей, выработки взаимовыгодных инициатив, сотрудничества в сфере образовательных программ.

Для тюменской делегации министерство экономического развития Амурской области на круглом столе представило инвестиционные возможности региона, в том числе преимущества создания предприятий на территориях опережающего развития, которые в числе прочего выражаются в налоговых льготах, сообщает правительство Амурской области.

Леонид Остроумов в свою очередь рассказал о механизмах комплексной поддержки бизнеса, работающего в Тюменской области, которые также предполагают различные налоговые льготы, административное сопровождение перспективных проектов, инвестиционные займы и другие мероприятия. В реестре инвестпроектов Тюменской области более 490 проектов с объемом инвестиций более 1,6 трлн рублей, предполагающих создание 43 тыс. рабочих мест. Одной из точек роста является Тобольская промышленная площадка СИБУРа, включая строящийся завод "ЗапСибНефтехим" – проект, поддерживаемый министерством промышленности и торговли РФ отметил Леонид Остроумов.

В рамках круглого стола предпринимателям Амурской и Тюменской областей представили информацию о реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода, заказчиком и инвестором которого является компания "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством по проекту выполняет НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР). Директор по материально-техническому обеспечению проектного офиса "Строительство Амурского ГПЗ" НИПИГАЗа Алексей Собина представил подробную информацию о принципах закупочной деятельности при реализации проекта, описав модель закупок, критерии и принципы квалификации поставщиков НИПИГАЗа, а также ответил на вопросы представителей бизнеса.

В свою очередь амурские предприниматели рассказали о своем опыте участия в открытых конкурсных процедурах и имеющихся возможностях для крупных инвестиционных проектов.

"Я хочу отметить прозрачность процесса: любой может подать заявку, предложить обоснованную цену, оптимальные сроки  и участвовать в тендерных процедурах. Мы не заметили больших трудностей в прохождении квалификационного отбора. Кроме того, немаловажно, что оплата за выполненный заказ нашему предприятию была произведена в сроки, предусмотренные контрактом", - рассказал предприниматель из Благовещенска Петр Глазунов.

"Круглый стол – это отличная площадка для дискуссий и для того, чтобы мы сделали шаги навстречу друг другу. Мы предложили, и амурские компании поддержали нас - составить перечень потенциальных возможностей – что интересно нам, чего не хватает, что можно организовать. Это позволит комплексно оценить возможности предприятий Амурской области для выстраивания партнерских отношений", – отметил Алексей Собина.

В рамках визита представителей предприятий Тюменской области будут организованы совместные деловые встречи с амурскими бизнесменами для выработки совместных решений по участию в проектах Амурской области.

Соб. инф.

Теги: инвесторы , Амурская область , Леонид Остроумов , бизнес , Роснефть , СИБУР , инвестпроекты

Последние новости

15:59 Тюменские фоторадары передают нарядам ДПС данные на должников Фото
15:55 Google и Сбербанк научат тюменских предпринимателей вести бизнес
15:51 Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты
15:48 В День семьи тюменские мамы смогут расслабиться
15:37 Транспортники России обсудят в Тюмени безопасность пассажирских перевозок
15:26 В Ялуторовске открылась выставка кошек
15:20 В Когалыме третьи сутки ищут пропавшего ребенка
15:15 Тюменские студенты работают проводниками в поездах, следующих к морю
15:04 Утиный и Южный пруды засадят кувшинками
14:53 Жители Заводоуковска приведут город в порядок ко дню рождения
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Google и Сбербанк научат тюменских предпринимателей вести бизнес

Владимир Якушев обсудил вопросы импортозамещения с членом правления "Газпром нефти"

Губернатор поздравил работников и ветеранов здравоохранения Тюменской области с праздником

Политика

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Иван Квитка: открытость и действенность - особенность прямой линии с президентом РФ

Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

Викуловские аграрии оценили ущерб от паводка

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Общество

Тюменские фоторадары передают нарядам ДПС данные на должников

В День семьи тюменские мамы смогут расслабиться

Транспортники России обсудят в Тюмени безопасность пассажирских перевозок

Спорт

Тюменские велогонщики блеснули в Ижевске

Сургутская теннисистка добыла серебро в Оренбурге

Сургутянин разошелся миром с шахматистом из Вьетнама

Происшествия

В Когалыме третьи сутки ищут пропавшего ребенка

В Челябинской области обрушился мост с детьми

На Урале задержали бандита, нападавшего на дальнобойщиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+