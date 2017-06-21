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Владимир Якушев открыл Центр медицинской помощи "Мать и дитя" в Тюмени

17:16 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев официально открыл Центр медицинской помощи матери и ребенку "Мать и дитя", который принял своих первых пациентов в мае 2017 года. Он считает, что этот инвестпроект является перспективным, поскольку позволит открыть дополнительные возможности по внедрению передовых технологий и стимулирует повышение качества услуг.

Генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер отметил, что появление центра в Тюменской области связано с высокими показателями рождаемости и хорошей перспективой роста компании.

Малый офис центра, который разместился в Тюмени на улице Комсомольской, 22, за первый месяц работы, как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" врач-эмбриолог Марина Барауля, принял более ста пациентов.

"Клиник ЭКО в Тюмени немного, наша - третья, - отметила она, - десять супружеских пар обратились к нам по вопросу бесплодия. У четверых мы уже получили положительный результат. Пока мы работаем с пациентами, которые могут заплатить за услугу. 19 июня мы уже взяли первую квоту, согласно которой наша клиника вступает в программу и будет оказывать услуги в рамках обязательного медицинского страхования".

Пациенты, по словам Марины Бараули, проходят первоначальный осмотр в перинатальном областном центре, а потом уже направляются в одну из клиник города по своему выбору.

В составе группы компаний "Мать и дитя" уже 30 медицинских учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре и других городах России и ближнего зарубежья.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Борис Олейник

Теги: здравоохранение , Мать и дитя , Владимир Якушев

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