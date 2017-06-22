up

22.06.2017 четверг

EUR 66.798

USD 60

В Тюмени 19..21 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Гонка героев": годовой запас адреналина и эмоций

13:10 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
heroleague.ru

Массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, проходят по всей стране. Они привлекают большое количество молодежи.

Особой популярностью пользуются гонки с препятствиями: участники командами или по одиночке преодолевают трассы разной протяженности, как правило от 5 до 15 км. На маршруте расставлены рукоходы, наклонные стены, грязевые ванны, прыжки с трамплина в воду, "полосы разведчика".

Первый российский забег с препятствиями прошел в 2013 году в Москве и получил название "Гонка героев". Представительства этого проекта теперь есть практически в каждом крупном городе страны. У "Гонки героев" появилось огромное количество подражателей и последователей.

Тюменцы познакомились с "Гонкой" в 2016 году. Тогда мероприятие посетили около 2 тыс. человек, не считая зрителей и болельщиков. Проект возвращается на полигон "Тюменский" 1 июля.

"Гонка героев" включает реалистичные военные имитации. По участникам соревнований ведется "огонь" холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов Калашникова, орудий танков и боевых машин пехоты. Организуются засады и дымовые завесы, совершаются вылеты боевой авиации. Зрители и болельщики смогут принять участие в конкурсах в фан-зоне, попробовать блюда военно-полевой кухни, поддержать любимые команды на старте и финише.

Кареты скорой помощи, профессиональные инструкторы, дежурные-волонтеры на препятствиях, отсутствие очередей – предусмотрено все, чтобы сделать забег минимально травмоопасным и исключить давку, которая, возможно, хорошо бы смотрелась в отчетных видео, но во время мероприятия вызывает только раздражение.

1 июля будет 25 испытаний на восьмикилометровом маршруте. Каждое лично протестировали члены оргкомитета. Многие испытания уникальны и разработаны специально для отечественных этапов забегов.

Удовольствие от "Гонки героев" - это сумма всех ее слагаемых: уникальной атмосферы, интересной трассы и качественных препятствий, высокого уровня организации, современной развлекательной части, масштабности события.

Средства, вырученные с продажи билетов, идут на дальнейшее развитие проекта. Оргкомитет в первую очередь заинтересован в успехе и высоком качестве "Гонки героев".

Билеты на "Гонку героев" уже в продаже.

Соб. инф.

Теги: молодежь , экстрим , Гонка героев , забег

Последние новости

15:32 В Тюменской области формируют новую отрасль экономики
15:21 Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат Фото
15:10 Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково
15:00 Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне
14:49 Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы
14:38 Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций
14:27 Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ
14:16 В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины
14:05 Саперы России, Армении, Белоруссии и Узбекистана проложат безопасный маршрут под Тюменью
13:54 "Безопасный маршрут": как пройти по минному полю на озере Андреевском Фото
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области формируют новую отрасль экономики

Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций

Владимир Якушев: долг россиян хранить память о мужестве и стойкости защитников Отечества

Политика

Тюменскую молодежь ждут на дебатах в облдуме

В Тюменской области реализуют тридцать два партийных проекта "Единой России"

Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

Экономика

Тюменские и амурские бизнесмены намерены реализовывать совместные инвестпроекты

Викуловские аграрии оценили ущерб от паводка

На тюменский рынок деревянного домостроения придут новые технологии

Общество

Юные жители Тюмени хранят память о подвиге солдат

Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий: мы все выпускники ТВВИКУ

Спорт

Юные теннисисты разыграли медали тюменской спортшколы

Хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова

На бесплатные тренировки "Здравый смысл" приходят семьями

Происшествия

Подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку задержали в Сладково

В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины

В центре Тюмени под колесами внедорожника погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+