"Гонка героев": годовой запас адреналина и эмоций

heroleague.ru

Массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, проходят по всей стране. Они привлекают большое количество молодежи.

Особой популярностью пользуются гонки с препятствиями: участники командами или по одиночке преодолевают трассы разной протяженности, как правило от 5 до 15 км. На маршруте расставлены рукоходы, наклонные стены, грязевые ванны, прыжки с трамплина в воду, "полосы разведчика".

Первый российский забег с препятствиями прошел в 2013 году в Москве и получил название "Гонка героев". Представительства этого проекта теперь есть практически в каждом крупном городе страны. У "Гонки героев" появилось огромное количество подражателей и последователей.

Тюменцы познакомились с "Гонкой" в 2016 году. Тогда мероприятие посетили около 2 тыс. человек, не считая зрителей и болельщиков. Проект возвращается на полигон "Тюменский" 1 июля.

"Гонка героев" включает реалистичные военные имитации. По участникам соревнований ведется "огонь" холостыми выстрелами из автоматов и пулеметов Калашникова, орудий танков и боевых машин пехоты. Организуются засады и дымовые завесы, совершаются вылеты боевой авиации. Зрители и болельщики смогут принять участие в конкурсах в фан-зоне, попробовать блюда военно-полевой кухни, поддержать любимые команды на старте и финише.

Кареты скорой помощи, профессиональные инструкторы, дежурные-волонтеры на препятствиях, отсутствие очередей – предусмотрено все, чтобы сделать забег минимально травмоопасным и исключить давку, которая, возможно, хорошо бы смотрелась в отчетных видео, но во время мероприятия вызывает только раздражение.

1 июля будет 25 испытаний на восьмикилометровом маршруте. Каждое лично протестировали члены оргкомитета. Многие испытания уникальны и разработаны специально для отечественных этапов забегов.

Удовольствие от "Гонки героев" - это сумма всех ее слагаемых: уникальной атмосферы, интересной трассы и качественных препятствий, высокого уровня организации, современной развлекательной части, масштабности события.

Средства, вырученные с продажи билетов, идут на дальнейшее развитие проекта. Оргкомитет в первую очередь заинтересован в успехе и высоком качестве "Гонки героев".

Билеты на "Гонку героев" уже в продаже.

Соб. инф.