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Будущие терапевты и педиатры пройдут медицинскую аккредитацию

15:01 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumsmu.ru

Выпускники Тюменского государственного медицинского университета пройдут первичную аккредитацию. Эта процедура является подтверждением соответствия выпускников требованиям профессионального стандарта.

Как сообщили в пресс-службе вуза, впервые университет включился в систему государственной аккредитации летом 2016 года. Тогда эту процедуру успешно прошли выпускники стоматологического и фармацевтического факультетов. В 2017 году свидетельство об аккредитации получат также будущие терапевты и педиатры, обучавшиеся по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".

Аккредитация проходит в три этапа: тестирование, объективный структурированный клинический экзамен и решение ситуационных кейс-задач. Оценивает профессиональную состоятельность будущих специалистов независимая объективная комиссия, в состав которой входят главные врачи поликлиник и их заместители, а также специалисты департамента здравоохранения.

Аккредитация для выпускников фармацевтического факультета началась 23 июня. У стоматологов она стартует 5 июля, у педиатров – 6 июля. А 7 июля первый этап начнется на лечебном факультете.

В дальнейшем каждый врач обязан будет проходить аккредитацию не реже, чем один раз в пять лет.

Теги: врачи , Тюменский медицинский университет , аккредитация

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